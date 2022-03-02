祝文君逝世｜多名藝人發文悼念　低收入後輩難忘受提攜四出登台

TVB藝人祝文君昨日（1日）因肺癌逝世，終年55歲，不少過去曾經與她共事的藝員聽到她突然離世的消息感到震驚，紛紛發文悼念這位樂觀正面、又經常幫助後輩的好前輩。



20年前曾與祝文君合作拍《開心新班子》的盧巧音發文寫到，當時受到對方很大的照顧：「文君謝謝你，多謝你嗰陣拍《開心新班子》嘅時候，一星期一日，一齊由1530拍到0330，拍咗幾個月，多謝你嘅湯水，你煲湯堅勁，多謝照顧，文君好走，你任務完成，畢業啦！」

盧巧音20年前曾與祝文君合作拍《開心新班子》。（網上圖片）

陳山聰亦大讚祝文君是一個非常樂觀正面又敬業的好演員：「每次同妳開工，妳都係帶住笑容、係一個非常正面、非常敬業嘅一個好演員好主持！文君，一路好走。」與祝文君是同學的趙學而亦感不捨：「原來已經差唔多十年，爽快硬淨嘅同學，一路好走。」麥長青（麥包）亦發文寫道：「文君，懷念妳鏗鏘有力的聲音和笑聲，一路走好！」

趙學而和祝文君曾經是同學。（Facebook：趙學而 Bondy Chiu）

剛剛在《鐵拳英雄》中與祝文君飾演夫妻的崔錦棠，憶述多年前他做體育記者時已經留意到她：「我仲喺舊東家做體育記者嘅年代，睇隔離台城市追擊，印象最深有個又靚又精靈嘅女記者，估唔到有朝一日會一齊拍劇，《鐵拳英雄》最後一次合作，多謝你屈就做我老婆。無論喺邊個崗位，你都抱專業嘅態度！大家會懷念你！」

崔錦棠（後排）在《鐵拳英雄》中與祝文君飾演夫妻。（Facebook：崔錦棠 Tony）

除了是藝人口中的敬業前輩，祝文君其實亦經常提攜及幫助收入低的年輕藝人，不少後輩都非常感激她的大力幫忙。黃建東發文寫道：「係你帶我去衍生晚宴令我開始擴闊我嘅社交圈子。感恩可以同你一齊做義工以及為東華卡拉之星籌款，你的大愛、善心和親切成為我的好榜樣。好愕然和難過，請一路走好……」鄧永健亦很感激祝文君經常帶着自己周圍走：「多謝妳帶我出去做MC，多謝妳帶我出去食飯，多謝妳帶我做義工，R.I.P.」

黃建東（左一）發文悼念祝文君。（Instagram：@derekwong726）

杜大偉很感激祝文君帶自己北上登台打開內地市場：「記得當年在內地毫無人脈，是妳帶我北上登台才能打開大陸市場，多年來每次大大小小的活動都會帶埋我參與，又會經常問候我和家人，妳是個好有心又好照顧後輩的好好師姐，有幸曾經與妳共事是我的福氣，知道妳安詳地從睡夢中離開，沒有痛苦中悄悄走過一生感安慰，但師弟需要時間去消化，因為突然得實在接受唔到，文君師姐，一路走好！」在《愛．回家之開心速遞》中飾演「李莫仇」的張詩欣亦對祝文君心存感激：「文君媽，一路好走。多謝你喺我冇工開嘅時候，即刻幫我搵嘢拍，感謝你！」

杜大偉一直很感激祝文君。（Instagram：@do.david）