家族榮耀︱馬家少爺豪宅逐間睇　郭政鴻北上收入激增斥千萬上車

無綫（TVB）劇集《家族榮耀》馬家上下勾心鬥角，為名利鬥得你死我活，演員們精湛的演出令觀眾看得投入肉緊，大家對鏡頭下的他們亦非常感興趣。上星期看了馬家少奶熊黛林、楊茜堯（原名楊怡）及李彩華現實中的居住環境，今次就輪到三位少爺郭政鴻、黃浩然和羅子溢，立即睇下他們的豪宅內部環境！



TVB劇集《家族榮耀》馬家上下勾心鬥角，為名利鬥得你死我活，演員們精湛的演出令觀眾看得投入肉緊。（網上圖片）

馬家大少郭政鴻

現年57歲的郭政鴻離開TVB後轉戰內地，密密拍劇、登台及帶貨，收入十級跳，短短數年間賺到盤滿缽滿。有指他近年斥資1,180萬元，購入黃大仙鑽嶺高層連天台特色單位，實用面積651呎。郭政鴻甚少在社交平台分享家中日常照，早前曾上載在家中露台吃盤菜的照片，可見豪宅居高臨下，看着萬家燈火的景色。

馬家大少郭政鴻。（網上圖片）

馬家二少黃浩然

現年46歲的黃浩然於2015年與莫家嘉結婚，並育有兩名兒子。據指二人婚後入住外父的千萬豪宅，一家四口幸福美滿。在浩然和家嘉的生活照中，亦會看到家中環境，全屋以米白色調為主，採用木地板及木傢俬走簡約路線。聖誕節時，客廳放置聖誕樹及禮物後依然空間闊落，落地大玻璃外是露台，景觀開揚。

馬家二少黃浩然。（網上圖片）

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馬家三少羅子溢

現年37歲的羅子溢與馬家二少奶楊茜堯雖然不是飾演一對，不過現實中二人卻十分恩愛。他們於2016年結婚後育有一仔一女，一家四口住在比華利山別墅湖景道一間1902呎的雙號屋。楊茜堯不時在IG分享育兒心得及寶貝女的成長點滴，去年她曾上載愛女「小珍珠」坐在搖搖椅上、在露台看風景的照片，180度的無敵海景連馬國明都不禁留言「呢啲咪豪宅囉」。不少藝人同樣看中比華利山別墅環境清幽，更可俯瞰吐露港海景及船灣景色，屋苑處處都是星級鄰居。

馬家三少羅子溢。（網上圖片）

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