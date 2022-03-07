家族榮耀 | 楊茜堯產後身材不輸李彩華　做瑜伽現Fit爆身材冇走樣

楊茜堯與羅子溢婚後誕下一子一女，湊成一個好字。楊茜堯產後沒有休息太久，隨即復出拍攝《家族榮耀》，飾演雙面人甄芯，演技精湛，超越當年《宮心計》姚金鈴的奸人演技。不過最令人佩服的是，產後復出的楊茜堯不但不見有發福，身材Keep得好，同產前分別不大，而她產後的氣色更是愈來愈好，精神飽滿，令人羨慕。



42歲楊茜堯同38歲李彩華，一齊做瑜伽，身材都好好。（《家族榮耀》劇集截圖）

最新一集（7日）中，楊茜堯展現產後的窈窕身段。她穿上緊身瑜伽服，身材絲毫不見有走樣，雖然在施展單腳下犬式時，可看出臀部和大腿仍有些少肉地，但腰部卻相當纖幼，以產後身材來說，已是Keep得非常不錯。相比在旁邊的李彩華（Rain），楊茜堯穿得較為密實，但依然可見她的身材與未生過B的李彩華不相伯仲。

李彩華穿小背心好性感。（《家族榮耀》截圖）

即睇楊茜堯產後Fit爆身材同李彩華小背心：

而李彩華則穿上性感緊身瑜伽小背心，大方展現玲瓏好身材。實際上，李彩華做瑜伽多年，曾分享過多張做空中瑜伽的照片，展示一系列高難度動作都臉不改容，一臉輕鬆，而劇中的基礎瑜伽招式當然難不倒她，姿勢相當標準。比起楊茜堯，李彩華下半身緊實，臀部有肉地，可能是因為近年熱愛水上運動，經常玩無繩滑水（Wakesurfing）操練而成。不過相比起社交媒體經過P圖後的泳衣照，Rain的真實身材看上去更有肉地，小腹有點突起，大腿亦不如Instagram照片中纖幼，真實身材更有健康自然美。

點擊睇Rain真實身材和Instagram照片比較：

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楊茜堯在花絮中曾透露，產後很久沒有做運動，更笑言骨頭硬了，做瑜伽有點難度：「生完BB之後，骨頭就老了、硬了。所以對我來說，有一點點的難度。但是我很專業啦，沒有問題啦！」楊茜堯即場向李彩華拜師學瑜伽，現學現賣，姿勢有模有樣，實在十分專業！

即睇兩人練瑜伽花絮：

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