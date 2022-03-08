與大S復合到結婚仍未見過面　具俊曄︰聽到她聲音像回到20年前

台灣女星大S（徐熙媛）去年11月與汪小菲結束十年婚姻後，離婚106天後突然於今日（8日）宣布與20年前的前男友兼韓團「酷龍」成員具俊曄再婚，消息一傳出隨即震驚台灣和韓國兩地。有報道指，大S這三個月內由離婚到與具俊曄復合雙方一直都未有見過面，兩人卻竟然僅透過電話就認定對方為終身伴侶決定結婚，令人震驚。



大S與汪小菲於去年離婚。（大S@微博）

據韓國傳媒報道，具俊曄接受訪問時憶述當時得知大S離婚後第一次主動打給對方時的心情：「我還在焦慮她會不會接電話，她就很高興地回應我了，我一聽到她的聲音，就像回到了20年前一樣，我們就這樣聯絡了幾個月。我真的很想見她，但因為新冠肺炎的關係，如果不是家人關係就不能入境台灣，所以我只能在原地焦急。」

具俊曄與大S復合合和決定結婚至今仍未見過面。（網上圖片）

因此，具俊曄為了可以與大S見面，主動向她提議結婚：「我問她『我們成為一家人好嗎？』，這樣我們才能見面，然後，她很爽快地就說好，因為我們已經是熟知彼此的人，也不需要特別再見面，不久前下定決心結婚，也登記結婚了。」具俊曄透露現時非常開心和幸福，並表示已在韓國完成結婚登記，現時正準備出發去台灣與大S正式登記註冊，並將會在台灣度蜜月幾個月才回韓國。

大S徐熙媛轉載韓團「酷龍」成員具俊曄留言，證實婚訊。（Facebook：@大S徐熙媛）

韓團「酷龍」成員具俊曄以中文及韓文留言，宣佈與大S徐熙媛結婚。（IG：@DJKOO）

具俊曄早上8時許在IG發文：「聽到她離婚的消息，我找到了20多年前的那個號碼，聯繫了她。幸好那個號碼沒變，我們才能重新連結起來。已經錯過太久的時間不能再浪費了，所以我提議結婚，熙媛也終於接受了。」大S也在臉書轉發具俊曄發文證實消息：「人生無常，我珍惜當下的幸福。感謝ㄧ切讓我ㄧ步一步走到現在的所有。」