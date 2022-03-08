大S再婚｜廿年前與老公一見鍾情　因具俊曄一句話令戀情無疾而終

徐熙媛（大S）和韓國團體「酷龍」成員具俊曄在Instagram宣布已經在韓國登記結婚，大S離婚三個月後就有再婚的消息，震驚了不少中港台網民，網民發現二人的愛情可以追溯到1998年。 具俊曄曾經在韓國節目透露與大S交往過一年，當時「酷龍」到台灣開演唱會，擔任《娛樂百分百》主持人的大S看完演唱會後變迷上了「酷龍」。隔年具俊曄再度訪台，二人透過圈中好友介紹而結緣，兩人一見鍾情，不久便開始交往。

徐熙媛（大S）和韓國團體「酷龍」成員具俊曄在Instagram宣布已經在韓國登記結婚。（微博@大S）

在二人交往的日子中，他們努力學習對方的母語，就是為了打破言語隔膜，而具俊曄不時會變裝赴台與大S秘密約會。大S同樣對具俊曄用情極深，為男友在腳踝上紋身，只要「酷龍」在韓國開演唱會，她也會盡力捧場。但是二人的戀情遭到傳媒曝光，具俊曄因經紀公司施壓，在演唱會上否認二人的戀情令大S傷心欲絕，戀情無疾而終。隨後二人在感情上有不同的際遇，據韓國媒體報道，具俊曄得知大S離婚後，便鼓起勇氣聯繫對方，這次的聯繫令二人結為夫婦。

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