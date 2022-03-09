家族榮耀 | 于洋不留守效力30年TVB仍感激高層：曾勵珍對我哋幾好

73歲老戲骨于洋現正舒適地過半退休生活，拍劇集《家族榮耀》志在過日辰，閑時弄孫為樂，自得其樂。于洋在演藝行業打滾逾50年，見盡娛圈各種光怪陸離，而單是為TVB就效力了30年。回顧TVB生涯，于洋直認公司待他不薄，但始終到了要走的時候，他說：「曾勵珍對我哋幾好。今次約滿走，佢哋唔出聲，都知咩事。留唔住人，梗係佢哋公司行政問題。我又唔係睇佢兩餐飯，幾廿歲乜都見過哂，冇所謂。」



于洋現過半退休舒適生活，閑時弄孫為樂。

于洋透露，TVB每年給予他的人工加幅都有逾十多個百分比，算是相當善待他們這班老戲骨，「公司一路對我都Ok，唔Ok都唔會做咁耐，做生不如做熟。」不過于洋認為臨走時人工已見頂。此外，為了還騷，連像是《異搜店》一樣沒有對白的角色都要接拍，自己亦無意留守，他說：「可能公司認為，佢哋人工冇得再去啦。每一個阿頭都知道人工可以去到邊度，去到盡咗，咁咪算囉！公司簽咁多套，就要交咁多騷畀佢。每個月簽幾個騷，就算唔啱都要塞畀你。接到唔好，佢就話你推。」

于洋接拍《異搜店》沒有對白的角色只是為還騷。（《異搜店》劇集截圖）

有見TVB近年被批劇集質素下降，于洋不是不心痛，但認為要先解決人才流失的問題，他直言：「劇本有啲亂咁嚟，角色太單薄。問題在於咁多年嚟都唔識留人囉！你又唔捨得畀人工。有啲叻嘅人、讀過吓書，你畀唔起人工，又多嘢做，人哋咪走囉！」

曾勵珍（珍姐）。（資料圖片）

要留住人才，于洋認為最起碼要像《家族榮耀》一樣，給演員合理待遇，他說：「TVB好大鑊，成日冇覺好瞓。人哋起碼出面有10小時畀你瞓，你夠睡眠先得㗎嘛！起碼有休息時間。人工都好過TVB好多，合理囉！又唔會壓得你太犀利。拍《家族榮耀》係喺深圳拍，套房大過咩咁，人哋畀套房你，大到不得了。」

于洋坦言拍《家族榮耀》有充足睡眠，舒適套房居住。（《家族榮耀》劇集截圖）

此外，他又建議應像當年無綫五虎將一樣，有計劃地捧紅藝人，「有啲係又捧、唔係又捧做主角。係咪都捧，冇個計劃去捧。以前五虎係有計劃㗎嘛。而家呢個未熟，嗰批又嚟啦，咁咪個個都唔入腦囉！聽啲師奶講，佢哋嘅意見就最實在啦！」

家族榮耀 | 73歲于洋戲外幸福老人 退休後弄孫為樂：而家好安樂

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