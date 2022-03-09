大S再婚︱具俊曄抵台隔離酒店一晚索價2200元　距老婆家僅2公里

大S徐熙媛昨天（8日）宣布閃婚20多年前的舊愛具俊曄，消息轟動亞洲。具俊曄今天亦已從韓國出發飛抵台灣，並馬上入住防疫酒店，完成10天隔離即可與徐熙媛及其家人見面。具俊曄入住的酒店除了偏高價外，也因只離大S家兩公里而引關注。



具俊曄今早順利抵達台灣後，馬上由一部私家車接送至商務中心進行新冠肺炎檢測。由於結果需等候1至3天，所有他已先由防疫的士接載至防疫酒店入住，有指他離開機場時亦有向台灣傳媒揮手打招呼，獲讚親切有禮。具俊曄這次入住防疫酒店「瀚寓酒店」，除了配套高級外，位置更距離大S家只有2公里。由於具俊曄接受韓國傳媒時講過，單是想像到與大S在同一天空下已非常幸福，現時二人的距離更已縮短至僅10多分鐘的車程。

具俊曄今早順利抵達台灣。（IG/@djkoo）

有指位於信義區的「瀚寓酒店」每晚房租並不低，最平一晚需要8,000至9,500元台幣（約2,200至2,620港元）。以具俊曄要入住10天計算，最少要花費8萬台幣（約2.2萬港元）在隔離上。可是由於房間內獨立冷氣，微波爐、雪櫃及WiFi等設置一應俱全，酒店亦能為隔離客人準備米芝蓮美食，以及幫助購買生活用品和食物等，因此獲讚為星級的隔離選擇。具俊曄順利完成隔離後，將與大S家人及一對子女見面，預計屆時將再次成為焦點。

具俊曄入住的防疫酒店，最平一晚索價8千元台幣。（瀚寓酒店官網）

按圖睇「瀚寓酒店」有多高檔：

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具俊曄順利完成隔離後，將與大S家人及一對子女見面。（網上圖片）