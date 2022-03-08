大S再婚｜韓籍老公具俊曄是「韓流始祖」　港台歌手都翻唱成名曲

台灣女星大S（徐熙媛）在去年11月同內地富商汪小菲離婚後，沒想到事隔3個多月就在今（8日）宣布同韓國舊愛「酷龍」成員具俊曄再婚，再次閃婚的舉動震驚兩岸三地。而對於具俊曄，相信不少年輕人對他並不熟悉，事實上他是「韓流始祖」的代表，更是一位重情義的好男人。

具俊曄﹑大 S宣布結婚。（djkoo@IG﹑大Ｓ微博圖片）

現年52歲的具俊曄大學時參加比賽，因為舞技了得而獲得嘗識從而進入舞團成為舞蹈員。及後在1996年獲韓國著名音樂製作人金昌煥發掘，與同是舞蹈員出身的姜元來組成男子組合「酷龍」出道。沒想到一出道推出第一張專輯《Are You Ready》紅遍大街小巷，專輯展現了許多Hip-Hop﹑R&B、饒舌曲風，在當時掀起韓國民眾對這一些曲風的興趣，帶起了一彈新潮流，更獲得當年首爾歌謠大賞的大獎。

酷龍當年紅遍亞洲。（影片截圖）

眼見首張專輯大受歡迎，隔年他們就乘勝追擊再度推出第二張專輯《One More Time》同樣獲得大家喜愛，後來聲勢紅遍亞洲各地，其多首經典名曲後來亦被改編翻唱成中文，就好像台灣「國民天后」徐懷鈺的《妙妙妙》，原曲就是酷龍的《城市逃脫》﹑杜德偉的《救你》原曲就是酷龍的《Bing Bing Bing》﹑草蜢的《bababa》原曲就是酷龍的《Kungtari Shabara》等，歌曲影響不同歌手。

酷龍的音樂走紅亞洲，被翻唱的中文歌曲亦紅遍台灣，之後赴台灣開辦演唱會反應相當熱烈，掀起一波追星潮。當時他們在台灣的行程相當滿，是各大節目邀請的嘉賓，所到之處都人山人海。然而，隨後他們陸續推出的專輯《Funky Together》﹑《New World》同樣受歡迎，在亞洲地區創下百萬銷量。

徐懷鈺﹑杜德偉亦翻唱過酷龍的歌曲。（徐懷鈺微博圖片﹑杜德偉微博圖片）

不過在2000年因為一場車禍改變了酷龍的命運，成員姜元來因為車禍而造成下半身癱瘓，令他們的歌唱事業被迫中斷。據台灣媒體報導指出，在那個時候公司有人提議組合解散，具俊曄獨自單飛，可是他堅決不會放棄姜元來，甚至悉心去照顧對方，陪他走出困境， 大家已經變成一家人似的，直到現在兄弟情仍然非常好。

酷龍亦是一名DJ。（djkoo@IG）

因為有好兄弟﹑家人﹑朋友的愛，使姜元來慢慢走出陰霾，在2003年車禍官司告一段落，獲得賠償金，同時與已拍拖十年的女友結婚，組織家庭相當幸福。而具俊曄在此時候參與不同劇集演出，更多了兩個不同身份就是夜店DJ同成立了「ALLEN A」品牌，經營自己的服飾事業，所以在他的instagram多見到他上貼自家服裝拍照，相當有型有款，雖然已經52歲但依舊潮氣十足。

52歲依舊相當有型。（djkoo＠IG）

在經歷低潮期後，酷龍在2005年再次合體回到舞台，推出第五張專輯《Victory》感動不少歌迷。那時候他們還一起編排了一曲「輪椅舞」，再次在舞台上跳舞的畫面，讓不少粉絲相當感動。現在大家互相扶持，具俊曄亦已成家立室，相當姜元來都替好兄弟開心。