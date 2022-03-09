193被疫情拖累cafe開張無期　裝修零進度超崩潰：每分鐘都係錢！

男團ERROR成員193（郭嘉駿）早前與友人投資七位數在紅磡開cafe，然而原定於2月開張的計劃卻再次因疫情而延遲。日前他和肥仔一同以視像形式接受ViuTV節目《今日疫情》訪問時公開現時cafe的裝修進度嚴重落後，無法估計何時才能如期開業，令他這位老闆非常崩潰：「delay勁多，每分鐘都係錢嚟㗎嘛！」



193趁農曆新年開舖賣應節物品。（IG@deniskwok193）

193接受視像訪問時身處cafe中，並透露因疫情影響導致多名中港司機確診無法上班，嚴重影響運輸和鋪頭的裝修：「本身預計2月尾開，點知因為疫情，我已經盡量搵晒喺香港做到嘅工程，但有啲嘢迫於無奈香港冇得做都要喺內地訂，然後中港司機又中招，搞到（啲貨）運唔到落嚟，到而家啲貨去咗邊？仲未check到！」

193和肥仔以視像形式接受ViuTV節目《今日疫情》訪問。（《今日疫情》影片截圖）

他亦將鏡頭影向cafe內部，見到遍地凌亂不堪放滿裝修工具、零進度的天花板等等，而且全間鋪頭只有一面已完成的牆身：「完全乜都冇！delay勁多，每分鐘都係錢嚟㗎嘛！本身我係億萬富翁，而家搞到我好窮啊呢排！」

193公開凌亂不堪的cafe內部。（《今日疫情》影片截圖）

主持人陳俞希和陳安立問有沒有能夠自己落手落腳做到的事情，193無奈表示自己能做的都已經盡做：「喺香港DIY整到嘅嘢，建築工人已經做晒，要裝嘅都裝晒，係等緊啲料到，真係因為有啲材料運唔到嚟香港，而且真係有建築工人之前中咗招，所以佢哋停咗工一排，搞到delay好多。」肥仔提議叫保錡來cafe幫忙，不過193強調叫他來亦沒有用：「而家係冇料，唔係唔夠人，枱凳都運唔到落嚟！」

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