黃子韜被前粉絲公開虐狗證據　疑長期將愛犬困籠仲棄養兼養死過狗

現年28歲的內地男星黃子韜（TAO）自從去年繼承富爸爸的200億人民幣遺產後，成立新娛樂公司「永恆星龍集團」涉獵電視節目製作、電影發行、電影放映等方面的工作，自己更擔任董事長一職，雖然又有錢又年青有為，但卻經常被批評過分炫富兼自戀而惹起不少負評。有已脫粉的粉絲早前爆料指，TAO雖然在微博中非常愛錫其飼養的邊境牧羊犬Ace，但一切只是假象，並將他疑似虐狗的多項證據公開，隨即引起嘩然。



黃子韜早前被脫粉粉絲爆料。（微博@黃子韜）

爆料粉絲在網上踢爆富二代TAO的虐狗多宗罪，包括於天寒地凍的天氣下將Ace關在車房和天台的鐵狗籠中、未放置尿墊令Ace長期浸在尿中生活導致皮膚病、未有在狗籠中提供軟墊和寢具、只提供有限的水給Ace飲、及長期將狗狗關在狗籠會影響骨骼生長等等。

黃子韜在微博經常曬愛犬Ace的照片，甚至帶它一起搭私人飛機。（微博圖片）

爆料粉絲在網上踢爆富二代TAO的虐狗多宗罪。（微博圖片）

該名前粉絲又踢爆TAO疑似已遺棄另一隻藍隕石邊境牧羊犬「藍隕」，他於2019年曾經表示自己被藍隕咬傷而要打瘋狗症疫苗，但之後已經甚少再見到關於藍隕的近況。

爆料文又踢爆，TAO以前在韓國發展時曾經養過兩隻狗，第一隻是名為「Candy」的摩天使，但當時他只養了Candy一個月就養死了牠，之後隨即買下另一隻摩天使，並將牠命名為「Kandy」，至今仍然有不少粉絲以為Candy和Kandy是同一隻狗。爆料者又鬧爆TAO做的事根本與虐狗無異，質疑他口中的種種愛狗行為，與他做過的事南轅北轍。

面對種種批評，TAO在直播時曾無奈回應道：「我沒配個地氈就說我虐狗？」粉絲亦為他護航指指控全是誣衊，力證TAO一直非常愛錫Ace，又稱他認為狗狗瀨尿在軟墊上載拿走它。事後TAO透過工作室發聲明決定起訴多個社交網站上曾經散播虛假消息的網民，但名單上卻沒有這名爆他虐狗的粉絲，令事件變得更撲朔迷離。

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