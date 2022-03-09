林盛斌公開九龍塘豪宅新居內部　吳若希大讚光猛過舊屋：搬得好！

Bob林盛斌早前帶一家六口搬屋，離開住了三年、被C君形容「大過地球」的九龍塘四層獨立屋，並準備搬入另一間同樣位於九龍塘的新屋。當時Bob接受訪問時表示新屋風水好、環境又好，不過至今依然未有公開新屋內部究竟有幾豪。



Bob一家六口原本住在九龍塘四層獨立屋，雖然非常巨型，但光線非常昏暗。（IG@bob_lamshingbun）

Bob今日（9日）在Instagram上載一張剛剛整理完書架的照片，並寫道：「終於執好晒個書架，舒服晒！」照片中清楚見到，除了見到非常整齊的書架之外，還見到他新屋的書房都被陽光包圍着，相比舊屋的格調，新屋光線似乎充足很多。吳若希驚訝留言道：「新屋好光猛喎！搬得好！」Bob隨即和議：「呢間真係好鬼光」，令網民紛紛留言叫Bob快一點拍house tour！

Bob一家搬入另一間同樣位於九龍塘的新屋，從這張新相就見到新屋光線非常充足，難怪被吳若希大讚搬得好。（IG@bob_lamshingbun）

Bob早前拍片表示，自己多年來都是租樓不買樓，全因「機會成本」四個字：「假設你想住好啲，九龍塘，人一世物一世，五千尺大屋，我計過，最平個間都要1-2億左右。」他表示如果自己有錢的話一定會選擇分散投資：「每年有5%回報，9千幾萬一年5%回報，就400幾萬，一個月都40萬。我租層樓誇張咁講都係10-20萬，仲剩20萬畀你用，所以所謂呢啲豪宅係抵租唔抵買！」

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