大S再婚｜大S不剝蝦韓籍老公具俊曄要人挑魚骨　網友笑言好配襯

台灣女星大S（徐熙媛）昨（8日）無預警宣布同韓國舊愛「酷龍」成員具俊曄再婚，閃婚的舉動震驚兩岸三地。而過去大S曾在內地綜藝節目《幸福三重奏》中提到的「剝蝦論」引來不少爭議，而巧合地有網友則翻出具俊曄和媽媽上綜藝節目的畫面，得知他原來要媽媽挑魚骨才吃魚，一個要人剝蝦一個要人挑魚骨的習慣，讓不少網友笑言其實他們很配襯。

具俊曄﹑大 S宣布結婚。（djkoo@IG﹑大Ｓ微博圖片）

大S過去曾在綜藝節目《幸福三重奏》中表示自己不喜歡剝蝦，如果要吃蝦一定要男人幫忙剝：「你知道我從小到大都是我爸剝給我吃，我爸不在之後我就不吃了，我媽就說吃蝦一定要是男人幫你剝，所以我嫁給我老公之後，他如果不幫我剝，我也不講，他如果幫我剝我就吃。」當時有不少網友質疑大S有公主病。

大S曾揚言自己不會剝蝦。（微博圖片）

而沒想到原來大S老公具俊曄在飲食上都有一個共同點，就是他需要媽媽挑完魚骨才吃魚。在早年母子二人上相親實境節目《戀愛的滋味》時，當時75歲的媽媽在他家煮飯，更一邊煮飯一邊嘆氣，在拿魚出來清洗的時候叨念着：「要給你挑魚刺到什麼時候啊！」不禁讓網友笑言其實他們都好配襯，還搞笑猜想婚後的他們不買魚蝦作菜，因為節省麻煩。

具俊曄媽媽要幫兒子挑魚剌。（微博圖片）