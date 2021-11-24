大S離婚 |汪小菲離婚後首發聲　兩個字展露心情仲同粉絲互動

台灣藝人大S（徐熙媛）同內地富商汪小菲日前共同發出聲明，表示已決定和平解除婚姻關係，相關手續亦已經辦理完成，10年婚姻關係正式劃下句點。而大S在離婚後向外首發聲希望前夫過得比她好，但對離婚一事始終保持沉默的汪小菲就未有發聲，不過今（24日）他卻被發現終於對離婚事件作出了回應，於粉絲群只講了兩個字，掀來網上不少討論。
離婚後的汪小菲曾被網友目擊到現身北京國貿商城，雖然獨自一人看上去有些落寞，但一身貴公子打扮非常帥氣，看來心情不受影響。而對於離婚一事，不少粉絲都在汪小菲的粉絲群組中為他打氣留言「小菲哥值得更好的」﹑「專心搞事業吧」等，眼見一班粉絲如此支持自己，汪小菲亦現身留言只回道兩個字「謝謝」，隻字未提大S。
隨後他再上貼自己多間新店開幕的地址，從11月開始到明年1月將有9家新店開張，分別在北京﹑上海﹑成都等地，還同粉絲互動：「看看有沒有離大家近的」，似乎已經收拾好心情全心投入工作中。
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