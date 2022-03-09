大S再婚︱具俊曄與母同住超過3千呎豪宅　宋慧喬李鍾碩都是鄰居

大S徐熙媛昨天（8日）宣布閃婚20多年前的舊愛，消息轟動亞洲，網民也對52歲的具俊曄相當好奇。出身自組合酷龍的具俊曄雖然財力不及大S前夫汪小菲，但他現時在首爾居住的豪宅也是位於漢南洞最高級的地區，宋慧喬、李鍾碩和李秉憲等都是鄰居。



具俊曄財力雖不及大S前夫汪小菲，但依然不能看小。（網上圖片）

具俊曄與母親同住的豪宅位於首爾漢南洞的「UN Village」，他曾在節目《On & Off》上公開過大宅面積達約3,665呎，單是房間及洗手間已各三個，熱愛打扮的他，把珍藏的衣服及飾物堆滿整個衣帽間。比起現代感的豪華裝修，具俊曄家以木色為主，給人溫暖朴素的感覺。從節目中可見，具俊曄家客廳面向漢江，一覽無違的江景惹人羨慕。有指具俊曄的大宅市值超過3.1億韓元（約1,930萬港元），並持續上升中。

具俊曄現與母親同住「UN Village」，公寓因靠近漢江而聞名。（網上圖片）

先按圖了解一下「UN Village」氣派外部：

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具俊曄居住的「UN Village」是有名的明星村，屋苑只有一個出口，保安及私隱度高外，因位於首爾中心所以交通非常方便。此外，由於「UN Village」面向漢江並背靠着南山，因此被讚是風水極佳之地，吸引了不少大咖藝人入住，包括宋慧喬、李鍾碩、李秉憲夫婦和BIGBANG太陽夫婦等，就連現代汽車集團會長及其子女也是鄰居。而「UN Village」也出名樓價高，現時的入場費約2,470萬至3,860萬港元不等，估計具俊曄豪宅市值已突破2,750萬港元，突顯他的身價和地位。

具俊曄曾在節目公開大屋，客廳擁一覽無違的江景。（tvN）

率先參觀一下具俊曄家的客廳及飯廳部分：

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具俊曄是有名時尚達人，衣帽間放滿愛衫。（tvN）

再參觀一下具俊曄家睡房、衣帽間及洗手間：

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具俊曄入住的防疫酒店，最平一晚索價8千元台幣。（瀚寓酒店官網）

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