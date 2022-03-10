乘風破浪的姐姐 | 爆Jessica將參加第三季　網友：值得一看

內地綜藝節目《乘風破浪的姐姐》自2020年打響頭炮後，便接連推出第二季以及姊妹篇《披荊斬棘的哥哥》，同樣口碑收視俱佳，討論度極高。而《乘風破浪的姐姐》第三季（以下簡稱《浪姐3》）也在密鑼緊鼓地籌備中，早前網傳的名單中更是眾星雲集，好似Twins、薛凱琪、李玟、溫碧霞、李若彤等都有份，令人倍感期待。



多個爆料名單中都有阿Sa同阿嬌的名字，且Joey去年也有參加第二季，或者今次真的有Twins呢？（微博@鍾欣潼）

日前，有網友爆料，指韓國女團少女時代前成員Jessica（鄭秀妍）將參加《浪姐3》。一石激起千層浪，很多粉絲感到驚喜之餘，有網友搬出2019年Jessica因違反合約而被中國經紀公司索賠20億韓元（約1271萬港元），並在中韓訴訟中接連敗訴的消息，認為她無可能在國內活動。而8日，Jessica所屬經紀公司發文澄清與國內前代理經紀公司糾紛已在去年7月友好解決，因此令不少網友猜測是否為參加節目做鋪墊，紛紛留言道：「真的假的？真的值得一看」、「有也不奇怪」、「百分之九十九假消息」等。

有網友爆料指Jessica會參加第三季。（網絡截圖）

其實去年《披荊斬棘的哥哥》中，李承鉉、James Lee（李銖銜）都是美籍韓裔，Jessica亦是如此。加之由去年底開始，「限韓令」已經開始鬆動，又陸續有幾套大熱韓劇《現正分手中》、《請吃飯的漂亮姐姐》等在內地視頻網站上線，相信Jessica參加節目並非完全不可能，但一切都要等官宣。