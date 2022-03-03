戀愛真人騷助內地素人致富　網紅靠小紅書貼文年賺千萬

近年來，從歐美的《慾罷不能》（Too Hot to Handle）到去年年底韓國的《單身即地獄》，戀愛真人騷越來越受大眾追捧，而內地每年推出的這類節目也不計其數，好似《心動的信號》、《怦然心動20歲》、《我們戀愛吧》等，都引起很大迴響，而近排最受歡迎的，要數前不久剛完結的《半熟戀人》。



內地的戀愛真人騷都會邀請明星作為觀察嘉賓，從而探討。景甜是《半熟戀人》的嘉賓之一。（微博@騰訊視頻半熟戀人）

節目由開播就熱搜不斷，既有未婚群體，也有離異的單親媽媽，職業涉及醫學、金融、攝影等各個方面，當中由王能能罗拉組成的「巴啦啦能量CP」更在最後成功牽手，一班CP粉更是相當感動。

其實王能能完全是一位素人，在上海做金融，而羅拉則曾是生活真人騷《拜託了冰箱》中廚師團的一員，也算半個素人。在兩人廣泛受到關注後，有網友在論壇爆出他們的廣告代言費，竟高達六位數報價，令人不禁感歎，拍攝戀愛真人騷就是「致富密碼」！

「巴啦啦能量CP」相當受歡迎。（微博@騰訊視頻半熟戀人）

在去年播出的《心動的信號4》中「方陳式CP」方彬涵和陳思銘也因節目人氣急升，原本就是小網紅的方彬涵，在節目播出後報價費更是水漲船高，單是一條小紅書圖文推廣就高達25萬（約31萬港元），與男方合體推廣則40萬左右（約50萬港元）。據網友不完全統計，方彬涵在節目結束後，不到一年的時間裡，於小紅書的推廣文有幾十篇，粗略一計就高達千萬，相當驚人！

通過參加《心動的信號4》而人氣急升的方彬涵。（微博@-LadyMelody）

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除此之外，憑藉《單身即地獄》爆紅的宋智雅即使很快遭遇滑鐵盧，但也已賺得盆滿缽滿。有媒體統計她在今年一月於各大平台的廣告報價，一條小紅書的推文在40至45萬（約50至56港元），1分鐘內的視頻50萬（約62萬港元），3分鐘內60萬（約74萬港元），產品拼接視頻35萬（約43萬港元），短期的廣告代言高達200至250萬（約250至309萬），可謂一本萬利！

宋智雅在內地的吸金力驚人！（視頻截圖）

當然，不是所有參加戀愛真人騷的素人都可以「一步登天」，要想在節目中脫穎而出，必定要有吸睛之處，外貌身材、談吐舉止、智商情商、事業有成等，總有一樣合觀眾心意。除此之外，戀愛真人騷也並非長期飯碗，待節目完結、觀眾冷卻之後，熱度也會逐漸退減，有的甚至是人設崩塌等，但短期內的確獲利不少，且也不乏CP為利益做戲，因此另一方面，網友們也需要警惕「消費陷阱」。