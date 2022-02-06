追光吧 | 張衛健獲年度最強追光者　長文感慨：演戲唱歌從未得獎

內地混齡男團競演真人騷《追光吧！》於昨晚（5日）落下帷幕，張衛健（Dicky）憑藉第一輪的雙人表演以及第二輪的即興表演，獲得了「年度最強追光者」稱號。



Dicky獲得「年度最強追光者」稱號。（微博@張衛健）

首輪比賽中，Dicky同韓宇合作《真英雄》，將武術與街舞結合，當中有一幕「空手奪槍」的高難度過招，將全場氣氛推向高潮，尤其是Dicky坐在地上，紅纓槍要不停繞過他的頭部，全靠臨場發揮，稍有不慎就會受傷，非常驚險，令現場的嘉賓和觀眾全程不敢眨眼，為Dicky捏了一把冷汗，也對他的敬業精神由衷敬佩。功夫不負有心人，最後Dicky以這個驚艷的表演獲得大滿貫投票，無人超越。

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第二輪即興表演中，Dicky表演了當年在婚禮上送給太太張茜的歌《When I fall in love》與《月亮代表我的心》，真情流露，感動眾人。

對於獲得「年度最強追光者」這個稱號，Dicky也感慨萬分，他在微博發表長文，道出錄製節目以來的心路歷程，坦言三個月的生活完全奉獻給了這個舞台，想讓大家看到演戲之外，舞台上的自己：「這三個月過的（得）很充實，很不容易，同時也沒有太多的雜念，只是一心一意地付出、付出、付出再付出，我想要的只是做完之後能對自己說一聲：我對得起我自己和喜歡我的人了！」此外，Dicky還對太太張茜表達歉意：「我覺得最對不起的人就是我的太太，因為這幾個月以來跟她交談的話題都是我們的創作和舞台經歷，其他時候的相處我不是心不在焉，就是埋頭苦幹！冷落你了！對不起！」最後，Dicky在文中表示：「多年來演戲也好唱歌也好，我從來都沒得過什麽獎項，這個獎我很珍惜！」令人動容。

Dicky全文。（微博截圖）

三個月以來，Dicky帶給了大家很多歡樂與感動，同時也在不斷突破自己，街舞、唱跳、戲曲等，盡最大努力呈現一個又一個完美的舞台，可謂實至名歸。

Dicky實至名歸。（微博@追光吧）