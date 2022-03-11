許志安復出！「返娘家」與張學友做同門　環球唱片證實：已簽約

54歲許志安2019年因「安心事件」致形象插水，事業跌落谷底，更一度停工。雖然在2020年他曾於Viu TV節目《Chill Club》試水，去年又到台灣拍攝劇集《接招吧！製作人》，擔任其中一個單元的男主角，但一直比較沉寂，亦沒有公開露面。



安仔曾於2020年6月在《Chill Club》亮相。（instagram@andyhuichion）

今日（11日），有消息稱安仔加盟環球唱片，與張學友、譚詠麟、陳奕迅、側田等唱得之人做同門。據悉，安仔與太陽娛樂的合約到期，有指環球唱片大中華區董事總經理黃劍濤曾與他共事，願助其渡過難關，希望他有機會重新出發，而安仔早年曾是環球旗下正東唱片的一員，今次可謂是「返娘家」，所以都好感恩。

對此，環球官方也作出回應：「許志安已簽約環球，再續合作緣份，早期曾加盟正東，現在再次加盟環球大家庭。工作計劃稍後再公布，謝謝！」

安仔正式加入環球唱片。（instagram@andyhuichion）

當年「安心事件」曝光後，引起全程熱話，兩位當事人更成為過街老鼠，人人喊打。之後安仔在記者會上涕泗橫流認錯，稱「我係一個壞咗嘅人」，事後太太鄭秀文也發長文予以原諒。通過3年的時間，社會對安仔的負評似乎有所減少，今次有得加入環球，且他有份主演的台劇《接招吧！製作人》有望今年播出，事業再度迎來曙光，希望他已改過自新，好好珍惜「重見天日」的好機會。