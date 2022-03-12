張敬軒心繫港人深夜開直播禱告　求神賜力量幫度過難關

香港第五波疫情相當嚴重，有不少藝人朋友透過不同方式援港，而一向愛心滿滿嘅歌手張敬軒就是其中一份子。昨深夜時份，他就在錄音室中開直播為疫情神禱告，誠心求天父上帝伸出援手幫助有病痛的人度過難關，感動不少網友。

張敬軒一直都是愛心滿湖。（資料圖片）

眼見香港疫情嚴重，張敬軒一直心繫着港人，所以在直播的時候他集齊網友的力量，誠心地向天父上帝作出禱告，望神聽見他的說話，賜給大家力量度過難關，閉上眼雙手合十的張敬軒表示：「我哋親愛嘅天父上帝，多謝你喺一個咁平靜的夜晚，令到我可以有一個安隱嘅環境，喺呢到同幾千位網友一齊去禱告。神啊！求你祝福佢哋，無論佢哋本身有冇自己嘅信仰或者係身處咩環境，身體係一個點樣嘅狀況都好，求神你賜福俾佢哋，求神你嘅手降臨喺佢哋嘅肩膀上面，求神你派遣天使去保守佢哋每一個人嘅健康，如果佢哋當中有病痛嘅，甚至乎依家受到疫情嘅困擾嘅，求神你去醫治佢，甚至乎喺呢個時候，令到佢睇到神你嘅能力，希望佢聽朝瞓醒嘅時候，身體會覺得好翻好多，甚至有一個好大嘅進步。神啊！希望你聽我哋嘅禱告，因為你係聽禱告嘅神，希望你將醫治賜俾所有依家喺病痛當中，無論係因為病情確診又好定係身體上有其他問題嘅朋友，都求你醫治佢哋。」而張敬軒亦明白到在疫情期間大家都過得不容易，望神賜予大家勇氣同智慧，相信美好的日子好快會來臨。

張敬軒為大家祈禱。（影片截圖）

張敬軒誠心為大家作出禱告，不少網友除了感動十分之外，還紛紛留言力撐他，而他則表示：「其實我想撐大家。」但目前根本做不了任何事情。他只能誠心祈禱希望疫情快點結束，可以同大家見面唱歌：「無論大家喺邊一個崗位都好，無論你依家身體狀況點樣都好，我希望喺呢到同大家打下氣，我哋一定會涯得過嘅。」網友都話大家都要健康，在演唱會上再聚。

張敬軒希望疫情快結束。（影片截圖）