44歲郭品超傳閃婚娶女友馬澤涵　疑婚照外流好甜蜜

台灣藝人郭品超在去年9月突然於微博公開認愛小19歲內地女星馬澤涵，寫道：「意不盡情，情不自禁的用心對你說『I Love You Forever』。」獲得不少網友給予祝福。感情穩定的他們更不時在微博貼照放閃，近日更傳出他們疑似結婚的好消息，網上還曝光了疑是他們二人拍攝的婚紗照，引來一片討論。

郭品超同馬澤涵愛得甜蜜。（郭品超微博圖片）

正在處於熱戀期的郭品超，不時都會更新微博分享與女友馬澤涵的互動，就在剛剛過去不久的西方情人節，他就上貼了一起慶祝的行程，先是去環球影城遊玩，二人手拿着迷你兵團的雪條作狀嘴對嘴接吻，相當恩愛，隨後到晚上就一起共享燭光晚餐，身處於豪華夜景的餐廳慶祝，桌子上面還擺設着花瓣心型圖案，整個埸面散發濃濃的甜蜜感。

好甜蜜。（郭品超微博圖片）

愛得高調甜蜜的他們亦不時被傳出好事近，近日網上就流傳出疑是他們遠赴三亞海邊拍攝的婚紗照，在微博掀起「郭品超馬澤涵三亞婚紗照」的話題，從照片中可見他們在美景當下換了多套衣服拍攝，身穿充滿夏日風情的服裝，在沙灘上牽手對視擁抱，另一套衣服則是兩人身穿全白色服裝上陣，女方擁抱男方腰間微笑對視，非常恩愛，還有換上黑色系服裝在花草的配襯下深情相擁，每個畫面充滿愛意，顯得非常幸福。

網上盛傳他們三亞已經拍攝婚紗照。（微博圖片）

當婚照傳聞愈傳愈烈時，台灣媒體方面就向郭品超查詢，據報道指出郭品超否認了結婚傳聞，認為結婚總要求婚先。而盛傳是婚紗照的照片，原來只是雜誌照而已，而他亦表示已經在北京購入新房，預計明年會娶馬澤涵成為「郭太太」。

郭品超打算明年迎娶馬澤涵。（郭品超微博圖片﹑馬澤涵微博圖片）