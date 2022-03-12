汪小菲緋聞女友張穎穎否認是小三　拒揀拋妻棄子負心男人

台灣女星大S（徐熙媛）的前夫汪小菲（現已改回原名汪少菲），同內地女星張穎穎的緋聞傳了許久，二人一直沒有就緋聞公開回應，不過多次被媒體目擊二人互動親密，即使沒有對外作出回應，網友都已經心裡有數。而在昨（11日）張穎穎突然罕有更新微博，稱自己遭受到網絡暴力，強調不想替任何人背鍋（孭鑊），雖然貼文中沒有指名道姓，不過網友認為多多少少同汪少菲有關係的。

汪小菲同張穎穎緋聞傳了已久。（汪小菲微博圖片﹑張穎穎微博圖片）

張穎穎在微博貼文表示：「一直保持沉默，不代表是事實。被網暴了這麼久，我還是不想傷害任何人，但我也不想替任何人背鍋。」罕有動怒的舉動引起不少猜測。雖然她沒有清楚交代發生甚麼事，亦沒有指名道姓，但網友們相信應該多多少少同汪小菲有關係，不知道她是不是在隔空回應日前台灣媒體報道傳她是嚴格女友，向汪小菲提出5大約束一事，令大家有許多猜想空間。

傳出是張穎穎對汪小菲訂下規條。（影片截圖）

雖然網友們不明白她的貼文意指何事，不過都相信她是在回應緋聞一事。隨之吸引不少網友留言詢問，而她亦親自回應，相當罕見。有網友問道：「你是不是知三當三（明知自己是小三還要去當小三）。」而張穎穎表示沒有。另有網友問道：「一個拋妻棄子的男人真的可靠嗎？」，而她則表示：「當然不，所以我並不會選擇。」而有網友更列出她同汪小菲多次被目擊的親密互動，要她一一回應，而她則表示：「他娶誰會嫁啊！我的天。」言下之意不會選擇對方？

張穎穎親自回覆網友。（張穎穎微博圖片）