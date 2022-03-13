「蔥頭」丘梓謙遭疑似鏡粉追擊　爆勁收恐嚇訊息：我唔會因此改變

現年28歲的丘梓謙是無綫（TVB）推出的限定男團「Super Tiger」成員之一，亦在處境喜劇《愛．回家之開心速遞》中飾演「蔥頭」一角。丘梓謙前日（11日）在Instagram的限時動態上透露自己最近收到很多恐嚇及攻擊性訊息，因此會暫時接收陌生訊息。

丘梓謙前日（11日）在Instagram的限時動態上透露自己最近收到很多恐嚇及攻擊性訊息。（IG/@adrienyau0108）

丘梓謙接受《香港01》訪問時透露：「一直都有持續（收到呢啲）訊息，對於我嚟講都還可以，好多時都係講下冇實質行動，但係最近真係太多訊息去到滋擾性層面。尋日仲加我入佢哋嘅MIRROR Group，我退出咗又俾人加番入去，不斷重複發生，我入咗Group之後就係咁俾人鬧」、「之後佢哋會透過陌生訊息功能Send嘢俾我，仲要打視像電話。除咗我受到滋擾連我經理人都係，佢哋會同我經理人講『想搵丘梓謙拍AV，八萬蚊做唔做』」。

丘梓謙飾演的「蔥頭」被指影射姜濤。（IG：@adrienyau0108）

被問到是否受到MIRROR歌迷滋擾時，丘梓謙表示：「唔清楚係唔係MIRRROR Fans，但係IG入邊真係好多佢哋嘅相。」他隨後分享：「尋日佢哋係個MIRROR Group入面整咗條投票，問支持姜濤定係蔥頭，投票完之後，就會俾佢哋講話『你咁垃圾，冇Fans㗎喇，算吧啦』之類嘅說話」。

丘梓謙現時28歲。（IG@adrienyau）

丘梓謙呼籲： 「我都明白每個Artist都會有人鍾意或者唔鍾意，你可以留言、鬧都冇所謂，但係唔好太過激進囉。最緊要係唔好煩到我身邊嘅人，因為件事唔關佢哋事，希望大家可以開心咁追星去，支持自己鍾意嘅偶像。」他又說：「同埋佢哋就算咁樣話我，我都唔會改變，會繼續Keep住我嘅方向發展演藝事業，所以我都會以『蔥頭』呢個Look係《愛．回家》同大家見面。」

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