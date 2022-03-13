940920｜余子明催淚跳海戲碼大受好評　五日內IG粉絲暴升近5000名

現年78歲的資深演員余子明前年因不滿TVB要求簽一年一騷而於正式離開效力33年的前東家，近日他在ViuTV新劇《940920》中飾演女主角蔡思韵患有失智症的爺爺「秋叔」，在上周五（11日）播出的一場被稱爲「余子明從影五十載以來戲份最重」的催淚跳海自盡戲碼，憑出色演技成功惹哭不少觀眾隨即引起網民爆炸性的好評，而且余子明的Instagram粉絲人數更因此暴升，短短五日已經錄吸引多達4900名粉絲追蹤！



余子明日前在《940920》的一場催淚自盡戲碼令人動容。（Facebook：@940920）

余志明在劇中患有失智症，每日都需要孫女楚凝（蔡思韵 飾）和女兒曉菱（谷祖琳 飾）的照顧，有一日他的頭腦突然變得清醒，並意識到自己只會是她們的負累，因此決定帶着美好回憶在碼頭跳海自盡，秋叔在遺書中提到：「原諒我，畀我帶住呢啲回憶，林彥秋先可以係一個完整嘅林彥秋。」

940920︱從影以來最重戲！ 余子明跳海自盡一幕堪稱催淚彈放題

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現實中的余子明今年初因缺血性中風而左邊身體暫時癱瘓，需要坐輪椅兼由家人照顧，原來原本劇中秋叔遺書的旁白是由余子明親自朗讀，但由於身體抱恙只能由蔡思韵代為聲演，余子明的大仔亦在爸爸的Instagram向大家說聲抱歉，網民亦因此大為感觸，紛紛留言為他打氣：「子明叔做得好好」、「爺爺嘅說話今晚令好多人喊咗出嚟」、「希望子明叔快啲好番，好想再睇你嘅演出」、「連聲線都有戲」、「謝謝你的精湛演出」、「爺爺要身體健康」。

余子明的Instagram粉絲人數更因此暴升，短短五日已經錄吸引多達4900名粉絲追蹤！（Instagram/@yuchiming1944）

余子明在Instagram分享自己積極接受治療的一面。（Instagram/@yuchiming1944）

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