940920．專訪︱監製羅嘉駿爆幕後秘辛　《二月廿九》係真人真事？

ViuTV劇集《940920》絕對不易入口，時間線複雜，既是《二月廿九》前傳又是續集，一邊講述余家聰（劉俊謙飾）成為「神聖幾何學會」會長前，與兒時玩伴林楚凝（蔡思韵飾）的一段穿越奇幻之旅，一邊呈現「Yeesa」張麗紗（吳海昕飾）進入第二時空後，與變成了小說家的余家聰碰面的故事，還要伏筆極多，少看一集便會跟不上劇情，只「聽」電視又會錯失重要細節，難怪監製暨導演羅嘉駿（Steve）在第二集中，借客串演出的張敬軒把口連環自抽：「好有懸念，之後呢」、「其實唔係好睇得明」、「一開頭就94年，之後又跳去2014年，跟住又跳番2013年，啲讀者跟唔跟到呀」、「你仲有好多伏筆喎，你解唔解到呀，啲網上連載最憎就係呢啲爛尾故」。

《940920》監製羅嘉駿（Steve）日前接受《香港01》專訪。（陳順禎攝）

940920︱張敬軒客串出場瘋狂「自抽」 隔住個Mon直接同觀眾講嘢

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Steve日前接受《香港01》專訪便直認《940920》設定比起《二月廿九》更加複雜，是有心挑戰觀眾「底線」：「相信頭幾集觀眾都會Keep住『即係點呀』，可能會睇到攰，會覺得好多資訊，去到第六集開始個腦更加會爆炸，但最後大部份人都會睇得明，可能仲有小部份人睇唔明，就好似我阿媽都睇唔明《二月廿九》咁，但《二月廿九》已經係一條時間線。」刻意挑戰觀眾的同時，他亦挑戰了自己的極限：「今次真係好辛苦，前、中、後期都好辛苦，當中度劇本一定係第一位！」2020年3月，《二月廿九》剛剛播完，Steve便馬不停蹄開始召集編劇度橋，劇本一早在2021年4月完成，但因為新冠肺炎疫情關係，台灣封關，無法在台東取景，所以被迫只用了半年時間將劇本重頭寫過：「本身去一個好近海嘅地方，周圍都好靚，Ceci（蔡思韵）個角色就係開民宿，劉俊謙就住佢間民宿入面。不過，都有嘢好咗，例如『神聖幾何學會』，本身台灣版係第六集先出現，今次變番香港就可以第一集出。」

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《二月廿九》有「神劇」美譽，雖然Steve覺得「神劇」這個稱號氾濫，但仍然覺得前作叫好叫座，令他倍感壓力：「不過我今次亦都完成到一個好重要嘅目標，就係喺Budget內拍得完套劇， 咁先係話畀人聽我係一個做到監製嘅人，但之前唔係咁，覺得點都要拍，拍到冇錢都要拍，好唔成熟。」他坦言《940920》如果按原定計劃拍攝，會超支廿萬，但一邊撳計數機一邊刪減內容，令他可以在預算內完成拍攝：「好多嘢係妥協咗，好多想要嘅劇情都冇拍到。（前作反應好，預算唔係大咗？）都有，但今次都爭啲爆Budget，主要係因為文本上多咗好多嘢要拍， 所以好多集數係End Credit（片尾）要疊住劇集內容出。 」

與「友台」無綫（TVB）不同，ViuTV劇集多由外判電視台外的製作公司拍攝，屬於體制內的Steve反而是少數，上年年初開始做「ViuTV員工」的他，坦言比起之前做「浪子」有安全感得多：「每個月有糧出喎，仲有醫療保險，以前邊度有！同我嗰時拍完《二月廿九》係兩個世界，當時要請晒台前幕後食一餐飯，仲好記得餐飯萬幾蚊，咁我碌卡啦，但係唔夠錢找數，我個心係一直淌血，係要問人借錢還卡數。（《二月廿九》之後冇即時好景咗？）冇，撞正2020年開始有疫情，好多製作都停咗，其實大台（TVB）係有搵我，有傾過條件，但係我最後推咗，其實條件唔算好吸引，同ViuTV唔爭得遠。」

羅嘉駿不認為《二月廿九》是神劇：「就算係都係『神幫我哋拍嘅劇集』，因為如果日本嗰日冇落雪，我哋就拍唔到咁靚嘅畫面，絕對係個天幫我哋。」（陳順禎攝）

不少行內人常常自嘲「前世做錯事，今世做電視」，Steve的入行至今經歷亦有一種命運使然的感覺，就連《二月廿九》、《940920》的誕生，也好像命中注定般。中三已經決志長大後「拍嘢」的他，大學時就讀浸會大學，主修電影及電視，畢業那年，撞正王維基大搞香港電視（HKTV）到大學請人，所以便應徵做副導演：「做做下發覺我係做唔到，好辛苦，好唔鍾意，做副導演係冇創作，每日就係落單話要咩衫，去到現場就俾人X，同埋我唔鍾意個故仔，我發現係我自己唔鍾意嗰樣嘢，我就投入唔到落去，我就知我自己只可以做自己鍾意嘅嘢。」做過兩年中文大學的助教後，他便與陳志發開製作公司，希望可以接Job時「嗌高啲價」，然後對方又介紹他幫ViuTV拍節目，拍完《夜曲13》再拍《比賽誌》：「之後，Digital嗰邊就叫我哋幫手拍條宣傳片，就係《前度》（《瑪嘉烈與大衛系列 前度特別篇》），佢話幾好，不如將佢變做兩集半個鐘嘅嘢，我拍完《二月廿九》先聽番，呢個係魯生（魯庭暉）畀我嘅測試，Test下我識唔識拍劇，拍完之後，金生（金廣誠）就叫我見下佢，問我有冇故仔。」

「但其實我手頭冇故仔。」Steve立即找了黃智揚（《二月廿九》、《940920》編審，《教束》導演）度故事，他們想了一個又一個天馬行空，要千萬投資才拍的故事，後來變了情史分享大會：「我話我有個女朋友，2月29號出世，好耐之前佢同我講過，2月28號同3月1號中間嗰一秒，佢會拍一下手去慶祝自己生日，幾得意！如果我哋拍套劇，每四年先出一集，係咪好過癮，之後個諗法再癲啲，搵個女仔，由佢16歲開始拍一集，20歲再拍一集，24歲再拍一集，每四年拍一集，但之後冇左件事。」然後，隔了一年，Steve才找了一個編劇幫手把想法化成一套劇集：「再唔係四年一集，係個女仔每四年有咩改變，我就靈機一觸，既然拍手咁有型，不如玩穿越時空，即係個天送番廿四小時畀佢，好似得喎，好似好浪漫喎成件事，一條好橋喎。一開始係寫台灣，同埋得Ryan同Yeesa，係度到中期先覺得唔夠料寫，加多個人，加余家聰。成件事係一步步，用足幾年。（交功課一刻係點？）金生一收個故仔，就話得，拍啦！」

羅嘉駿坦言在香港做電視人工低是難以改變，就算他身為監製，也難以為團隊爭取更多：「我試過諗如果我將每一個人工都調整至合理水平，我會唔會仲有錢淨拍嘢，我計過係唔得，起碼要多一倍錢先可以做到個平衡。」（陳順禎攝）

Steve用《二月廿九》、《940920》證明香港劇集仲有得搞，但不代表本地製作從此夠料走出亞洲、衝出國際，身在其中的Steve認為一切還需要多方元素配合：「香港電視係有得搞，始終嗰個入屋程度好高， 比起電影高好多，當然我最後嘅夢想係拍電影，但係而家呢刻電視真係好好，係Feel到呢兩年娛樂圈好咗。不過，去唔去到韓劇嘅高度，我覺得未必得，佢哋成個行業對未來有信心，肯掉好多錢落去拍，蝕錢都冇所謂，又肯等十幾年，香港好好經濟嘅話都得嘅，但而家真係經濟唔好。」前景局限，仲做落去？Steve苦笑：「我冇嘢識做，我淨係識呢啲！」

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