韓國前海軍網紅李根大尉傳戰死烏克蘭　更新IG報平安：我仍在生

通過節目《假的男子漢》爆紅的退役韓國海軍特戰團軍人「李根大尉」早前出發到烏克蘭支援，卻傳出戰死烏克蘭的消息。由於近一星期未有更新IG，大家都非常擔心他的安危。可是14日凌晨有網民貼出「李根大尉」已讀他私訊證據，證明對方仍安全。



韓國78萬粉絲退役海軍網紅傳戰死烏克蘭 6天無更新令人擔心

今天（15日）中午時間，「李根大尉」終於再次更新平安。他一共列6點：「我仍在生」、「我的隊員在烏克蘭安全地撤退了」、「現時餘下我一人，發生了很多糟糕的事」、「不要再製作假新聞」、「任務完成前不會再有任何消息」和「不要聯絡我，每天都要作戰很忙碌」。見到「李根大尉」報平安，不少網民都表示放心不少，他亦表示很快便會刪除該文章，相信是為了不透露個人位置。

「李根大尉」終於更新IG報平安，但他表示完成任務前將不再更新。（IG/@rokseal）

「李根大尉」與其隊友的生死存疑，14日凌晨有網民在討論區貼出一張IG私訊截圖。圖中可見，他上傳了一幅希望「李根大尉」平安歸國畫作並標籤了對方，下方更顯示「李根大尉」於6小時前曾已讀該私訊。韓國傳媒講到，若然「李根大尉」的IG帳號沒有第三者使用的話，他仍然安全的機會相當大。

網民曾上傳「李根大尉」已讀私訊的證明。（網上圖片）

而南韓外交部亦曾發聲明指，現時尚有兩名大使館人員留在烏克蘭當地協助韓籍僑民。截至11日，未計算最近入境的「李根大尉」及隊員，烏克蘭境內暫時只有28名韓籍僑民外，目前尚亦未接獲有關韓國人的傷亡報告。有指烏克蘭現時被南韓政府列為禁止旅遊地區，因此「李根大尉」等人已就違反《護照法》被立案。現時正在召開護照政策審議委員會，決定是否要求他歸還護照，有恐其護照將於4星期後失效。

「李根大尉」表示現時只剩下他一人作戰。（IG/@rokseal）