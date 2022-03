俄羅斯與烏克蘭的戰事持續,歐洲最大的核電廠──烏克蘭的扎波羅熱核電站今日(4/3)更被俄軍炮彈擊中,引起各國關注,幸好火災已被撲滅,無人在事件中傷亡。

李英愛心痛烏克蘭孩童受牽連 淚捐一億韓元:感受到戰爭慘烈

不少演藝名人亦非常關心烏克蘭局勢,繼「氧氣美女」李英愛向當地孩童捐出1億韓元(約66萬港元)後,ZE:A帝國之子成員任時元亦共襄善舉,他今日(4/3)便在社交網站貼出一張預訂3月7日至4月4日入住烏克蘭首都基輔一個兩房民宿單位的截圖,相關款項約HK$12,300,而截圖中還有他向經營者的留言:「Hello, I just booked your hotel for a month and of course I’m not gonna be visiting. Hope you and the people in Kiev to be safe.(你好,我剛剛訂咗你間酒店一個月,咁當然啦,我唔會親身嚟,希望你同其他基輔嘅市民都可以安全。)」不少網友見此即大讚任時完「花式捐錢」既有腦又有愛心,這個捐款方法能夠更直接把款項交到當地市民的手上。

點擊下圖觀看相關圖片: