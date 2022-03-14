韓國78萬粉絲退役海軍網紅傳戰死烏克蘭　6天無更新令人擔心

俄羅斯及烏克蘭戰事踏入第19日，至今戰爭依然繼續。早前通過節目《假的男子漢》爆紅的退役韓國海軍特戰團軍人「李根大尉」亦有出發到烏克蘭支援，可是近日卻傳出戰死烏克蘭的消息，因而令韓國網民非常擔心。



「李根大尉」7日抵達烏克蘭後，曾在IG上傳軍營等地的照片報平安。可是近日一則烏克蘭新聞傳到韓國後，卻令網民非常擔心。有網民利用Google的翻譯功能翻出，新聞講及在基輔15公里附近發現了特殊作戰中的3名韓國人屍體，了解後發現是退役的李某大尉及其隊員。由於「李根大尉」的IG已6天沒有更新，因而令韓國網民相當憂慮。不過由於韓國外交部一直未有發布，有關國民在烏克蘭死亡的消息，因此都有人抱半信半疑的態度。

「李根大尉」抵達烏克蘭後曾在IG報平安。（IG/@rokseal）

而韓國傳媒《首爾新聞》的報道中則提及，「李根大尉」戰死的消息仍有疑點。由於報道為網上翻譯版，因此內容並非完全正確。當中指出烏克蘭語的「тітк」的意思為「姨母」的意思，而「姨母」及「李某」的韓文「이모」則相同，所以未能證實是「李根大尉」的死訊。此外亦有網民提出，「李根大尉」即使是網紅，但在戰爭期間不可能時常更新社交平台透露自己的位置等，因此希望大家能靜候他的消息。

「李根大尉」IG更新停留在6天前。（IG/@rokseal）

「李根大尉」通過《假的男子漢》爆紅，YouTube頻道擁超過78萬粉絲。（IG/@rokseal）

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