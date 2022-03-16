丁子田移居上海轉玩小紅書　學用普通話拍片卻被網民批中英夾雜

現年27歲的2018年香港小姐季軍丁子田（Sara）於前年離開TVB之後已淡出幕前，去年她宣布與男友Paul結婚之後順利轉行在地產公司擔任物業顧問。上月Sara在「小紅書」中表示已和家人搬到上海居住，並用「唔鹹唔淡」的普通話分享在內地生活的點滴，以及扮靚心得。



2018年香港小姐季軍丁子田。（IG：@sara.tingg）

丁子田上月已和家人搬到上海居住。（小紅書：@Sara Ting丁子田）

Sara自小在美國長大，雖然精通英文及西班牙文，但有指當時她不獲TVB續約時因為廣東話不夠流利。然而，她移居內地之後亦一樣面臨普通話不夠流利的問題，因此努力上堂學普通話，現時她能夠用普通話進行基本對話，例如簡單的自我介紹、去水果攤買水果、講價等等，但她拍片時都經常夾雜大堆英文，因此被部分內地網民攻擊不講中文：「中國人就說中國話！」

Sara自小在美國長大，中文一直是她的弱項。（小紅書：@Sara Ting丁子田）

雖然有人大讚Sara講英文好聽，但卻有網民覺得她應該要講中文。（小紅書：@Sara Ting丁子田）

雖然被內地網民批評，但Sara亦懶理繼續中英夾雜拍片，昨日（14日）她拍片分享當年參加香港小姐的經歷和感受，提到之所以由紐約回港鼓起勇氣參選是因為得到香港的一位導演叔叔（即張堅庭）鼓勵她：「他當時說『試一下啦！』，因此我決定放低美國的生活搬來香港，而且我一直以來都是一個比較害羞的人，我覺得參加比賽在舞台上和對公眾說話可以令我變得更有勇氣。」

Sara拍片分享當年參加香港小姐的經歷和感受。（小紅書：@Sara Ting丁子田）

她坦言整個參賽過程很好玩，除了個人形象照拍攝、走台步、舞蹈表演、才藝表演和答問題環節之外，最難忘的是一眾佳麗為泳裝環節準備的過程：「那時候我們努力去維持身材，整個比賽期間都食得很少，而且食的都是健康的食物例如雞胸和蔬菜，幾乎不食甜的東西和澱粉質。比賽完之後我們就慶祝了一番，點了很多很肥的食物狂食！」

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