反起跑線聯盟｜梁詠琪、強尼齊曬幼稚園相　AK零變化外貌最易認？

IG最近興起多個主題的照片張貼活動，繼早年的10years challenge，早前有一個名為「敢不敢放上至少五年前的自己」的活動引起多位藝人洗版式在限時動態貼出舊照回顧以前的自己。ViuTV新劇《反起跑線聯盟》多位主演梁詠琪、潘燦良、周家怡、袁富華及強尼等人發起一個名為「一人一張幼稚園相」的甫相活動，現年48歲的強尼上載了一張黑白童年照，卻因比起袁富華及潘燦良的童年照還要有年代感而受到關注！



《反起跑線聯盟》由梁詠琪、潘燦良、周家怡、袁富華及強尼等人主演。（ViuTV）

出生於1973年的強尼比起袁富華足足細10歲，袁富華的童年照是彩色，但強尼的童年相卻竟然是還更歷時久遠的黑白色，原來竟然是因為袁富華「出貓」！他利用P圖其實將現時的照片偽裝成小時候的童年照：「搵唔到相科技搭救，都算係幼稚園相。」至於大過強尼7歲的潘燦良，幼稚園的照片則與強尼的差不多一樣甚有年代感。

強尼的童年照竟然是黑白色的！（Instagram：@ilovemyoq）

袁富華用P圖其實將現時的照片偽裝成小時候的童年照。（Instagram：@benbenyuen）

潘燦良將自己的童年照交給導演公開。（Instagram：@bennylauwaihang）

梁詠琪亦有上載自己的童年照，當年的Gigi已經非常之靚女，不但有一雙水汪汪的大眼睛，笑起來更非常有親和力，她笑言自己的幼稚園記憶體部分都包括雙胞胎弟弟，所以童年照亦少不了弟弟的出現：「可能我們是學校中唯一的龍鳳胎，記得老師同學都對我們感到好奇，小時候對被關注的感覺…只有莫名奇妙，哈哈！雖然記憶模糊，但印象中的老師校長阿姨們都和藹可親，幼稚園時光的確無憂無慮、快樂自在！」

當年的Gigi已經非常之靚女。（Instagram：@gigileungwingkei）

除了一班劇中演員之外，亦吸引不少藝人踴躍參與，例如鄭中基、余香凝及MIRROR成員Edan、AK、Frankie及Stanley等自爆幼稚園時期舊相。點擊看看誰的變化最大：

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