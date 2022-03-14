蔡國權20年前因車禍腦部重創隱退　多年後與粉絲見面逐一簽名留念

曾創作出《不應再猶豫》、《不裝飾你的夢》及徐小鳳名作《順流逆流》的香港唱作歌手蔡國權，於20年前發生車禍後腦部嚴重受創，現時不但說話有障礙，亦長期需要坐輪椅代步。雖然已經淡出幕前多年，但他多年來的粉絲而言對他不離不棄。去年蔡國權在家人安排下於護理院與幾名粉絲見面，他全程精神奕奕面露笑容，更事隔多年再次為粉絲簽名。



蔡國權曾創作出《不應再猶豫》、《不裝飾你的夢》及徐小鳳名作《順流逆流》。（網絡圖片）

蔡國權十多年來一直生活低調，他的粉絲去年為他開Facebook粉絲專頁望能將所有來自全世界的蔡國權粉絲集合，一同分享舊時的音樂作品、表演影片及新聞等等。他們去年更在蔡國權的家人安排下到護理院探訪偶像，穿上紅色衫的蔡國權望上去非常精靈，既向鏡頭露出燦爛笑容，又豎起拇指兼向粉絲簽名留念，該名粉絲留言表示：「見到他現在仍然很精神，真的很開心啊！蔡生仍然可以認到親人和朋友，他很叻啊！不被命運擊敗，仍然樂觀面對。」粉絲還透露蔡國權的音樂人好友Anders Nelsson周不時都會去護理院探望他。

蔡國權望落非常精神奕奕。（Facebook：蔡國權創作人生）

蔡國權的Facebook粉絲專頁現時已經有多達2000人加入。（Facebook：蔡國權創作人生）

蔡國權的粉絲多年來一直不離不棄。（Facebook：蔡國權創作人生）

現年68歲的蔡國權於2002年在東莞發生交通意外後腦部嚴重受創，導致患上失智症及創傷後帕金森氏症，因此說話有障礙，亦需要以輪椅代步。當年他淡出幕前後入住院舍，曾經與他合作過的歌手包括徐小鳳及譚詠麟等於2006年為他舉辦《群星匯聚關懷蔡國權金曲夜》籌募醫藥費，他更於2008年獲頒再生會十大再生勇士選舉的「傑出生命勇士」獎。

曾經與蔡國權合作過的歌手包括徐小鳳及譚詠麟等於2006年為他舉辦《群星匯聚關懷蔡國權金曲夜》籌募醫藥費。（VCG）

區瑞強上年在專欄中提到，多年前曾經與蔡國權提議一同開演唱會，然而對方卻突然遇上車禍復出無期，因此留下了一大遺憾。另外，「音樂情人」鄭子誠亦是蔡國權的粉絲，他於每年蔡國權的生日當日都會在電台點蔡國權的歌曲來慶祝。