江嘉敏座駕被人刮花後慘遭恐嚇極委屈　「冇人見到就當自己冇做」

江嘉敏的性格向來都敢作敢言，昨日（15日）她在Instagram分享一段自己私家車被車主撞到刮花後，不顧而去卻被對方恐嚇的經歷，令她覺得既委屈又傷心：「做咗錯事冇人見到冇人影到冇CCTV影到就當自己冇做！」



江嘉敏向來都敢作敢言。（Instagram：@kaman_kong）

早前江嘉敏發現自己的私家車後方有一道刮花痕，但又一直聯絡不到該名將她的車刮花的車主，於是主動放紙條與對方聯絡，昨日她卻被管理員叔叔指手劃腳痛罵：「（佢）話車主叫佢同我講：『報警囉！驚你啊！』我覺得就算係有心定無意，刮花咗就係刮花咗，咁樣都算係一個交通意外，唔應該因為見到大廈停車場冇CCTV，見到我架車冇後cam就心存僥倖。」她補充表示雖然車傷得不嚴重，但去車房修理都要三、四千。

江嘉敏發現自己的私家車後方有一道刮花痕，但又一直聯絡不到該名將她的車刮花的車主，於是主動放紙條與對方聯絡。（Instagram：@kaman_kong）

江嘉敏表示以前試過見到街上見到有人泊車時不小心撞到前方的車，但對方落車看完之後竟然馬上準備離開，她馬上上前阻止。（Instagram：@kaman_kong）

江嘉敏坦言被對方惡人先告狀很不開心，不明白為何有人做錯事可以不負責任：「我唔明點解啲人可以完全不負責，成日覺得心存僥倖，做咗錯事冇人見到冇人影到冇CCTV影到就當自己冇做。」她憶述以前試過見到街上見到有人泊車時不小心撞到前方的車，但對方落車看完之後竟然馬上準備離開，她馬上上前阻止：「我當刻諗都唔諗即刻企係佢架車面前唔俾佢走！我同佢講：『你撞到人哋架車仲想走？』佢話：『前面個車主都唔喺度，又唔知佢幾時返，花咗少少咋嘛由佢啦！』」

江嘉敏坦言被對方惡人先告狀很不開心，不明白為何有人做錯事可以不負責任。（Instagram：@kaman_kong）

她繼續站在原地向對方講道理：「唔係花咗少少嘅問題，咁你始終都係撞到人哋架車，點可以不顧而去？今次好彩就係撞到架冇人嘅車，咁如果下次唔小心撞到隻狗撞到個人，咁啱附近冇人見到，你係咪又會就咁走咗去？就算車主唔喺度，你都可以寫張字條同人講聲對唔住，之後有啲咩事可以聯絡你，咁樣先係負責任嘅司機。」江嘉敏稱明白可能會有很多人覺得自己太多事，但她都覺得自己沒有做錯：「可能好多人會覺得我咁樣好多事，我憑咩去教導人，但起碼我覺得自己做咗一樣啱嘅事。」