鄧倫被封殺郭敬明遭揶揄「眼光太毒」　7套執導作品全中劣跡藝人

29歲內地男星鄧倫昨日（15日）被曝光因偷逃稅款被罰1.06億，十幾個代言品牌相繼解除合作，本人及工作室微博也遭封鎖，所有已播劇集皆被除名，但就暫未下架。



鄧倫主演作品暫未下架。（微博@鄧倫工作室）

每當藝人因劣跡被封殺，就如同推倒了多米諾骨牌，一人出錯，全盤崩塌，目前鄧倫尚有劇集《夜旅人》、《畢業季》以及電影《晴雅集2瀧夜曲》待播，不過面世機會渺茫，主演倪妮、鄭秀晶等慘被拖累，而《晴雅集》的導演郭敬明更是損失慘重，導演生涯的全數作品都有劣跡藝人的身影。

備受期待的《夜旅人》恐播出無望。（網絡圖片）

作家出身的郭敬明由2013年開始轉型做導演，執導銀幕處女作《小時代》，總共拍攝4集，在第3集上映時，主演之一的柯震東因吸毒被捕，終身禁演，在第4集中他的正臉全部被剪，只保留了背影和頭部，導致電影情節不連貫，以「爛片」收場；2016年，郭敬明執導的電影《爵跡》由范冰冰、吳亦凡主演，兩人相繼於2018年、2021年被封殺，本就口碑不佳的作品簡直雪上加霜；再到2020年的《晴雅集》，其實電影早已拍完，但郭敬明選擇分為兩集上映，第一集因特效被質疑抄襲而下架，如今第二集沒有等到，主演鄧倫已經被罰。

郭敬明由作家轉型導演，自身也有抄襲風波。（VCG）

除此之外，郭敬明小說改編的兩套電視劇《夏至未至》、《流淌的美好時光》主演是鄭爽，因此也未能倖免於難，郭敬明還為《夏至未至》擔任藝術總監……

鄭爽代孕、稅務風波、陰陽合同。（instagram@shuang_mythichy）

其實郭敬明的導演之路一直飽受爭議，所執導的的7套電影在豆瓣的評分均不過5，負評不斷，且套套都有劣跡藝人參演，可謂全軍覆沒。然而，郭敬明在2014年柯震東出事後，他曾在訪問中表示，選角的重點是「品格優秀」，如今看來也是相當諷刺。對此，網友也紛紛揶揄道：「選角還是郭敬明會選啊，幾乎每個作品都有犯罪分子」、「選角眼光太毒」、「精準踩雷第一人」等。

點擊下圖睇倪妮Krystal靚相：