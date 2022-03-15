29歲內地男星鄧倫因偷逃稅款被罰1.06億元　網友惋惜：為什麼是你

內地男星鄧論近日被上海市稅務局查出其偷逃稅款，在2019年至2020年期間，他通過虛構業務轉換收入性質進行虛假申報，偷逃個人所得稅4765.82萬元（約5843.20萬港元），其他少繳個人所得稅1399.32萬元（約1715.66萬港元）。



鄧倫恐被封殺。（微博@鄧倫工作室）

據央視新聞報道，在稅務檢查過程中，鄧倫積極配合檢查並主動補繳稅款4455.03萬元（約5462.15萬港元），同時主動報告稅務機關尚未掌握的涉稅違法行為，最終被追繳稅款、加收滯納金並罰款共計1.06億元（約1.3億港元）。

據天眼查顯示，鄧論名下有兩間公司，分別是鄧論（上海）影視文化工作室和舟山鄧論影視文化工作室，均為鄧論個人獨資企業，分別成立於2016年與2018年。

鄧倫共有兩間公司。（微博圖片）

今年即將30歲的鄧倫2012年憑藉劇集《花非花霧非霧》中的「徐浩」一角嶄露頭角，其後因古裝劇《楚喬傳》、真人騷《爸爸去哪兒》累積大量粉絲。2018年，他先後同迪麗熱巴、楊紫合作電視劇《一千零一夜》與《香蜜沉沉燼如霜》，迎來事業高峰，尤其是後者，收視一直居高不下，助他躋身一線位置。在2019年，鄧倫首次入圍福布斯中國名人榜，排名21。由2018年至今，鄧倫擔任了很多綜藝節目及真人騷常駐嘉賓，包括《上新了·故宮》系列、《密室大逃脫》系列等，10多品牌代言在身，人氣高企，風評一直不錯，因此對於他偷逃稅款的消息，網友也大感驚訝：「鄧倫？是我想的那個嗎」、「為什麼是你，真心惋惜」、「煩死了，喜歡的男明星一共也沒幾個，你幹嘛啊真的是」等，也有大批網友表示「立即封殺」，目前他的工作室微博已被關閉，作品方面，尚有兩套劇集《夜旅人》、《畢業季》與一套電影《晴雅集2瀧夜曲》待播，看來機會渺茫。

鄧倫道歉。（微博@鄧倫）