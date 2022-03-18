71歲黎彼得手術後遭TVB冷待不願「搖尾乞憐」：何必委曲求全呢？

現年71歲的黎彼得（Peter）4個月前接受「通波仔」手術，手術後被公司要求休息，在「手停口停」、經濟拮据的情況下，獲大劉（劉鑾雄）資助手術費及生活費，又多得契仔黃宗澤（Bosco）出手接濟，才度過難關。



黎彼得。（陳順禎 攝）

黎彼得今接受《香港01》訪問，現已康復的他透露在家「養尊處優」，三餐都有鄰居送私家飯，該位鄰居是黎彼得的粉絲，不計成本接濟他，黎彼得坦言幸慶「出門遇貴人」。黎彼得又指因心血管病，冷熱天氣都不宜做運動，唯有閑時在家每天做15至20分鐘甩手操，天氣好又清涼會選擇落公園散步。

「根叔」劉丹、「大龍生」羅樂林、「豹叔」黎彼得和「譚道德」陳榮峻組成「大四喜」。（林迅景攝）

不過疫情嚴峻，即使已打了兩針科興疫苗的他亦多數留家「自我禁足」，幸得同為無綫（TVB）處境喜劇《愛·回家之開心速遞》演員的鍾志光經常帶他去飲茶，他說：「鍾志光經常開車來接我飲茶，唔話得！」不過他擔憂未來或全面禁足，到時就要「食自己」。至於大劉的生活費，他不清楚今個月有否收到款項，他表示：「有啩？銀行未有紀錄，但應該會每個月不停過數。」多了空餘時間，近日他為歌曲《勇敢的中國人》重新填詞，寫了首「谷針歌」呼籲市民打針。

鍾志光。（IG/@chung_chi_kwong）

黎彼得在《愛·回家》飾演隱形富豪「豹叔」，與「根叔」劉丹、「大龍生」羅樂林、和「譚道德」陳榮峻組成「大四喜」。已多日沒有開工的他在劇中「被消失」近三個月，劇情僅交代他往加拿大探親，而最新一集（16日）講述大龍生與「雷公」白彪鬥舞，根叔和譚道德看到二人被世人恥笑之下，有意退團，令「大四喜」面對解散危機。

「大四喜」拍廣告冇「豹叔」黎彼得。（《愛·回家之開心速遞》截圖）

黎彼得早前透露多次致電高層曾勵珍（珍姐）不獲理會，現已心灰意冷，不打算再搵珍姐，他說：「咁委屈？唔需要啩！人哋睇你唔起，何必委曲求全呢？」至於《愛·回家》監製林建祥曾答應他最快今個月復工，他同樣冷待，說道：「未必我肯復工。」黎彼得稱不願致電監製詢問復工一事：「又搖尾乞憐？咪X啦！」

黎彼得於11月才與TVB約滿，眼下關係鬧僵，他也無意續約。他又指與TVB簽了6個騷，現已完成了過百個騷，故不用為還騷留在TVB。他自爆曾提出提早解約，讓他可外出接騷，但亦不獲理會，他今再表示：「冇聯絡，唔知佢哋想點！」

珍姐曾勵珍。（資料圖片）

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