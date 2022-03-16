940920︱見魚蛋被打死竟與朱栢康講道理　蔡思韵：我自己都有責任

由劉俊謙、蔡思韵及吳海昕主演的ViuTV劇集《940920》播出超過一星期以來憑燒腦劇情引起觀眾熱烈迴響，但卻因第六集及第七集劇情突然峰迴路轉兼暴走而被觀眾批評不合理。而其中最備受批評的一幕出現在昨晚播出的一集，劇情講到相機舖老闆月（朱栢康 飾）因喪妻而黑化在桌球室將魚蛋（黃溢濠 飾）打死，女主角林楚凝（蔡思韵 飾）到桌球室找魚蛋時發現對方滿身鮮血倒臥後樓梯時竟然沒有報警或驚呼，而是上前與兇手阿月講經五分鐘，與前五集頭腦清醒的她截然不同，甚至被網民調侃智力大跌。



點解要企喺度講道理？（《940920》影片截圖）

蔡思韵今日（16日）在Instagram限時動態發文表示，自己看完昨晚一集之後都驚覺該場戲有點奇怪，因為劇中並沒有提及到自己（即楚凝）並不知道魚蛋已死的事實：「自己睇完之後都有同朱康討論，因為個戲上面無清楚交代到，但其實我嘅表演設定係楚凝未知道魚蛋死咗，只係見到佢重傷見到佢暈咗。因為如果我知道佢已經死咗，我根本存可能同佢企喺度傾5分鐘計，係人都跑咗出去打電話俾警察，仲傻傻地企喺度？但係冇辦法，劇本設定上我一定要同佢有下面嘅對話。」

相機舖老闆月（朱栢康 飾）因喪妻而黑化在桌球室將魚蛋（黃溢濠 飾）打死，女主角林楚凝（蔡思韵 飾）到桌球室找魚蛋時發現對方滿身鮮血倒臥後樓梯，竟然什麼都沒有做。（《940920》影片截圖）

正常都會咁啦！（《940920》影片截圖）

她續稱照常理去想，一入去見到有人被打成周身傷，而且又沒有刀槍，未必馬上聯想對方被打死，但她覺得觀眾的不解亦與自己有關：「空拳打死一個人真係好難想像，所以可能會造成一啲表演上嘅差異，造成觀眾嘅不解，我覺得除咗係劇情上面交代得唔夠清楚之外，我自己都有責任，就算時間幾緊逼都好，都唔好放過任何一個moment，都要同導演傾清楚。」

蔡思韵表示看回看之後都有與朱栢康討論。（《940920》影片截圖）

940920︱觀眾不滿TVB常用情節出現 「可否禁止所有ViuTV劇咁拍」