940920｜蔡思韵智力急跌網民難接受　劇集元素過多劣評如潮

由劉俊謙、蔡思韵、吳海昕等人主演的ViuTV劇集《940920》，昨晚（14/3）播出第六集講述由月（朱栢康 飾）因喪妻錯殺魚蛋（黃溢濠 飾），令燒腦的劇情變得更加懸疑，在劇集播出後ViuTv的Facebook專頁有不少網民痛批失望，與前五集的劇集評論截然不同。

昨晚（14/3）播出第六集。（《940920》劇照）

網民對第六集的負評分為三種，第一種是女主角林楚凝（蔡思韵 飾）智力幾何級下降，一意孤行推行「遺憾修補服務」，隨便在陌生人面前展示自己能夠在相片中時空穿越能力，做事情橫衝直撞沒有計劃可言。第二種是劇本刻意營造彩蛋效果，不時都會加入最近社會討論熱度高的人物，但部份角色卻對劇情沒有任何推進效果，令劇集進度緩慢。第三種是劇集與前五集的風格不一樣，突然加插殺人劇情令觀眾認為劇情有嚴重割裂感無法投入。不少網民更有留言區表示：「好睇, 但唔係自己想睇嘅嘢」、「今集個感覺同節奏，同頭一半太唔match，觀眾好難忽然投入，得番四集你咁多嘢點埋尾」。

網民在留言區表示：「好睇, 但唔係自己想睇嘅嘢」。（《940920》劇照）

早前劇組舉行《萬人拍手大會》直播時，導演羅嘉駿透露第六集開始的劇情風格會與第五集截然不同，因此有網民因為第六集劇情大變是預期之內的事情，加上劇集本來就是懸疑穿越劇，現時為止不少線索都已經慢慢浮現，認為還有四集時間不明白為什麼要這麼快下為劇集判死刑。

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