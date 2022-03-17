明星職業黑粉有經紀公司操控？　抹黑帖有提成楊冪唐嫣都是受害者

時下藝人起訴黑粉的案例屢見不鮮，2020年，AIMAN中國娛樂數據顯示，娛樂榜中名列前茅的明星黑粉數量多達百萬。而黑粉以抹黑明星為職業，這個群體的背後，除了有營銷號之外，還有勾心鬥角的經紀公司。



楊紫、肖戰主演的劇集《餘生，請多指教》於昨晚（15日）首播，領跑全視頻網站以及衛視收視，短短兩集播放量破5.5億，相當驚人。然而，今日（16日）微博熱搜卻出現「餘生難看」的話題，被不少網友指責是故意抹黑。（劇照）

近日，有娛樂博主曝光「黑粉」內幕，據曾經偽裝成黑粉的網友透露，她加入了一個23人的群組，針對要抹黑的明星，一集不落地追完其參與的綜藝，每一集播完，她們都要總結「嘲點」，截視頻、做動圖、發帖討論，投稿給微博營銷號和豆瓣娛樂小組等，工作比起職業粉絲更加繁複，而另一個目的，就是防止該明星爆紅，搶佔其他明星工作機會。

鞠婧祎是一位經常被黑的藝人。（微博@鞠婧祎個人工作室）

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曾經在黑粉群工作過的一位網友表示，大職黑（可理解為帶頭人）的帳號都不是個人註冊，而是數據公司發放，有的甚至是由明星團隊管理，發帖、點讚都會有提成。該網友指自己在2020年加入一間網絡數據公司後，每星期都會有鞠婧祎的負面任務下達，在豆瓣娛樂小組開帖發一條鞠婧祎整容、假唱類的黑帖，依照回帖數計提成，通常100條以上回覆，可以額外得到20幾元。而且，黑帖賺得多過讚帖，該網友續指道，以《斛珠夫人》為例，評價五星賺5毫子，但評價一星有7毫子，一個職黑群可以保持長達兩、三年的活躍度。

《斛珠夫人》由陳偉霆、楊冪主演，討論度很高，但評價不一。（劇照）

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除了直白的「黑帖」之外，還有「捧殺」的方法抹黑明星。豆瓣用戶「Dr.Teeth牙博士」就是唐嫣的頭號黑粉，讚到她天上有地下無，還貶低楊冪、迪麗熱巴等女演員，以此來拉仇恨。

唐嫣自身並無什麼黑歷史，只是演技時常被詬病，因此被黑粉「捧殺」。（微博@唐嫣工作室）

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微博上有針對張藝興、楊冪、朱一龍的三大職黑，分別是「嘲羊區bot」、「盤絲洞洞主」、「麗勇bot」。當中「嘲羊區bot」坐擁過百萬粉絲，每日都會搬運張藝興的醜態視頻，內容有趣，吸引大批「嘲羊群眾」，同時也讓張藝興的口碑風評大跌。在2020年3月，「嘲羊區bot」的皮下（指博主，多數用於稱呼操作官方微博的人或團隊）發表聲明，稱帳號被前皮下以50萬元（約62萬港元）售出，想轉型做娛樂博主接廣告賺錢。這樣的暴利，對一些投機取巧的人來講相當吸引，有時連文案都有人寫，職黑只負責複製粘貼到微博上，非常簡單。

湯唯在《大明風華》中為朱棣（王學圻飾）擋箭的一幕遭群嘲演技差就是「被黑」，網友指當時公司發了很多演員崩壞的動圖，是營銷公司準備好的。（視頻截圖）

對於「招納」黑粉的方法，網上也層出不窮，通常是看到微博上網友罵某位明星，就會私信邀請一起加入群組罵，因為有錢賺，很多人都會答應。不得不講，以這樣的方式打壓藝人或對手、搶奪資源等可謂是一種病態，造成惡性發展，很多當紅藝人都「難逃此劫」，因此官媒也頻頻發話整治，很多明星亦採用法律手段維權，希望早日能杜絕這樣的現象。