《金宵大廈2》搶閘4月播　陳山聰、李施嬅再續未了緣有望救收視

首作《金宵大廈》於2019年播出時造成一鼓追劇熱潮，除了好評如潮外，劇中男女主角陳山聰和李施嬅憑角色獲獎成為「最受歡迎電視拍檔」，跨平台全劇平均收視亦高收27點。時隔三年2020年9月，原班人馬葉鎮輝、羅佩清，和演員陳山聰、李施嬅、趙希洛等亦接着開拍續作《金宵大廈2》，當時已有不少人追問劇集播出的日子。



《金宵大廈2》即將面世！好想睇呀！（劇照）

當時傳出開拍消息時已有不少觀眾「敲碗」問何時有得睇，直到劇集拍攝完畢粉絲亦不斷要求《金宵大廈2》趕快出街，相當有熱度。今日（17/03）有消息指《金宵大廈2》將於4月4日，接替《飛虎3壯志英雄》檔期播出。監製葉鎮輝接受《香港01》訪問時說：「暫時應該係。」事關原來檔期在早前已經更改過幾次。

李施嬅（飾演《金宵大廈》Coco姐）圖片2。（葉志明攝）

據知，由陳展鵬、陳煒及陳敏之領銜主演的《黯夜守護者》原定於4月4日9點半黃金檔期播出，現時則由《金宵大廈2》搶閘面世，《黯夜守護者》則被推遲到5月播出，而一度被傳會變成「倉底貨」，由何廣沛、江嘉敏、蔣志光、朱智賢的《食腦喪B》則被安排於4月18日8點半面世。

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《金宵大廈2》一共有十個迷離單元：《對倒》、《雙魚》、《姐姐》、《七樓半》、《城寨英雄GO!》、《嫁衣》、《原點》、《訪客》、《吃播》、《OPPA》貫穿整套劇，而且題題更偏向奇幻懸疑風，相信又會帶起一陣追劇以及討論熱潮

《黯夜守護者》，由陳展鵬、陳煒及陳敏之領銜主演。（資料圖片）