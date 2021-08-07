2021年TVB下半年仲有8套劇等出街　想拯救收視要靠《金宵大廈2》

無綫（TVB）劇集收視遭遇歷來最大打擊，截至第24集為止《刑偵日記》的平均收視約只有11.76點。雖然在中國內地和香港的口碑十分不錯，但收視成績實在慘不忍睹。在商言商，收視才是真理。大半年過去，到底哪一套會成為「收視強心針」？以下為大家逐一分析。



《七公主》由黃翠如、林夏薇、高海寧、江嘉敏、陳瀅、鄺潔楹、劉佩玥及陳曉華領銜主演。（資料圖片）

由鮑起靜、馬德鐘、唐詩詠、楊明及王君馨領銜主演的《我家無難事》本應被安排於8月9日首播。這套主打溫情親情，充滿溫暖的劇集，放在《刑偵日記》之後，一洗那個恐怖懸疑感就再適合不過，但世事往往就充滿巧合，張家朗奪得東京奧運花劍金牌，主題一樣是擊劍的《七公主》立即被安排「食住個熱潮」出街其實也是合情合理。兩者相比，《七公主》的勝算一定較高。

《換命真相》好似有啲恐怖，觀眾未必受落。（網上圖片）

如果按照本來的排序，下一套出街的劇集應該是由譚俊彥、鄧佩儀及張頴康領銜主演的《換命真相》，主打時空穿越，算是近年流行的題材。以對上一套一樣玩穿越的劇集，2017年的《超時空男臣》為例，全劇平均收視26.8點，成績不過不失，但依照觀眾口味去推測的話，估計收視一定會偏低。

《超能使者》期待度也相當高。（網上圖片）

依TVB觀眾群的口味去想，其實不外乎演員、劇情易明、有追看性以及潮流這幾項因素。《超能使者》開宗明義取材自超級英雄，理應是視覺刺激大於腦部刺激，簡單點說就是打得爽，畫面好睇就可以。再者有陳展鵬、唐詩詠兩位台柱坐陣，相信粉絲們一定會捧場，再加上劉穎鏇這位力捧小花，收視就會有保證。

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