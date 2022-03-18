Lisa@Blackpink新代言誤踩泰國政府底線　恐面臨一年以下有期徒刑

南韓女團BLACKPINK擁有高知名度，在世界各地都有一票死忠粉絲，在實力與人氣，加上個人魅力的加持下，4位成員廣告代言接到手軟，日前泰籍成員Lisa才剛宣布解鎖威士忌品牌Chivas的代言，引起廣大討論，沒想到幾天後卻傳出可能遭罰，原因竟與泰國是佛教國家有關。



Lisa是該酒類品牌亞洲的第一位女性代言人，身分格外受到矚目，然而在她的家鄉卻引起騷動，因為泰國是佛教國家，根據《酒精管制法》規定，任何人不得宣傳酒類，也不得勸誘他人直接或間接飲酒，媒體被禁止刊登酒類廣告，電視、電影若出現相關畫面也會被限制或是打馬賽克，另外在社群媒體分享同樣也受到法令的規範。

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因此泰國媒體指出，泰國酒類管制委員會已經針對Lisa的酒類廣告，以及將該廣告發佈到社群平台的網友展開調查，違反者將被處以50萬泰銖的罰款或一年以下有期徒刑。

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