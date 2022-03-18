新劇與楊紫正面交鋒　迪麗熱巴粉絲領先近2000萬收視竟不敵對方

15日，肖戰、楊紫主演的現代劇《餘生，請多指教》時隔兩年多終於開播，短短3日已超過7億播放量；一日後，迪麗熱巴與任嘉倫合作的仙俠劇《與君初相識》也在內地網絡平台上線，同樣奪得貓眼熱度日冠，總播放量破1.3億。兩套劇集都是頂流加持，前者甜寵，後者虐戀，掀起了一場「沒有硝煙的戰爭」。



迪麗熱巴與楊紫同齡，戲路相似，都是圈中的女頂流，兩人搭配都是近年迅速上位的男演員，無可避免地要「爭搶」演員粉絲之外的路人觀眾。單由微博粉絲來看，熱巴有絕對領先的優勢，坐擁7697.4萬粉絲，比楊紫多了近2000萬，肖戰同任嘉倫則差不多，領先600多萬。

童星出身的楊紫演技一直備受認可，在2018年與鄧倫拍攝古裝劇《香蜜沉沉燼如霜》後，將事業推向巔峰，躋身「頂流」之位，同時也帶旺了男主角鄧倫。2019年，她憑藉電競劇《親愛的，熱愛的》人氣再度急升，男主角李現亦因此爆紅，楊紫也被視為「旺男主角」女星。在《餘生，請多指教》中，楊紫發揮穩定，有的誇張表情也會遭詬病，而劇中總是有些偶像劇慣有的爛俗情節，好似她與肖戰第一次見面的一幕，就非常老土同狗血，還有很多四目對視的場面等；其次，楊紫的妝容比較濃厚，柔光濾鏡與磨皮效果相當嚴重，顯得人像有些模糊。再者，原本演員們採用原聲是值得稱讚的一件事，不過，肖戰也因此暴露了自己的短板，台詞功底欠佳，被網友評價似是在默書，眼神有些呆滯，沒有變化。

再看《與君初相識》，去年預告片發布時，男主角任嘉倫因穿「肌肉衣」被指不敬業，導演朱銳斌在開播前特別澄清，指因為劇中人魚造型的魚尾很大，穿肌肉衣是為了讓比例好看，更讚任嘉倫敬業，在夏天這樣穿很辛苦。在17日首播後，特效受到觀眾廣泛好評，只是肌肉衣與部分特效有些假。劇情方面，節奏舒適，故事行雲流水，人物多而不亂，亦不乏笑點，熱巴與任嘉倫的演技也尚算自然。美中不足的是，兩位主角都是採用的配音，沒有什麼突破。

就目前的播放情況來看，《餘生，請多指教》略領先於《與君初相識》，網友對兩者都有讚有彈，毀譽參半，暫時來說不相上下。