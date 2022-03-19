整容醫生公開2022最紅雙眼皮範本　Irene、太妍眼型成大勢

早前有整容醫生介紹2022年，韓國男生間最紅的「直線鼻」，點名只有BTS防彈少年團V及ASTRO車銀優等三人擁有。這次就來看一下今年韓國女生間，人氣最高雙眼皮範本，其中兩款更是特別受歡迎。



整容醫生嚴選韓國直線鼻男偶像 車銀優、V@BTS等僅3人入選

醫生講到除了傳統的內雙眼皮（Inline）和外雙眼皮（Outline）外，韓國今年最流利的就是「內外雙眼皮」（In-Outline）和「半外雙眼皮」（Semi-Outline）手術。

醫生分享現時有4款雙眼皮，韓國今年最流利的就是「內外雙眼皮」（In-Outline）和「半外雙眼皮」（Semi-Outline）。（影片截圖）

「內外雙眼皮」與傳統內雙眼皮不同的地方，在於眼皮後半線條會更明顯和粗。由於眼皮前半部份同樣依附眼頭做開端，因此同樣保留了自然的效果，及氣質的感覺。Red Velvet Irene和前IZ*ONE金珉周都是藝人界的代表之一，醫生特別推薦給雙眼擁蒙古摺的女生嘗試。

「內外雙眼皮」着重後半部份更明顯及粗，可是效果同樣自然。（影片截圖）

一齊睇圖欣賞兩位如何示範「內外雙眼皮」：

Red Velvet Irene：

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前IZ*ONE金珉周：

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而「半外雙眼皮」也是另一大熱款式，對比普通外雙眼皮手術，前者眼皮前半更貼近眼頭位置開始。這樣能同樣保留外雙眼皮的明顯及利落效果，同時又能減低不自然度並保留東方外貌，但卻不適合想設計偏西洋風眼睛的女生。韓國女藝人中，少女時代太妍、aespa Winter和IVE張員瑛也是「半外雙眼皮」的代表之一，又有「精靈眼」之稱。

「半外雙眼皮」則是着重前半部份，能保留東方女性的外貌。（影片截圖）

一齊睇圖欣賞兩位如何示範「半外雙眼皮」：

少女時代太妍：

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aespa Winter：

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