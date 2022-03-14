(G)I-DLE五人體制重新出發　望新歌《TOMBOY》能留下強烈印象

韓國女團(G)I-DLE今天（14日）帶着首張正規專輯《I NEVER DIE》，以及主打歌《TOMBOY》回歸。這亦是繼前成員穗珍因校園暴力風波退團後，首次以5人體制進行的活動，因此特別受到了大眾及傳媒的關注。



(G)I-DLE今天帶着正規專輯《I NEVER DIE》回歸。（CUBE ENT.提供）

(G)I-DLE表示想通過首張正規專輯，展示出組合的霸氣和決心，而主打歌《TOMBOY》則是一首能充分展現出(G)I-DLE堂堂正正一面的歌曲。對於這次是成員重組後的首個活動，舒華講到因是相隔很久的回歸，所以非常期待，成員也認真地準備了，希望能成功為大家帶來精彩的舞台；隊長小娟則下決心，形容這是能夠展現5位成員與衆不同之處的作品。

(G)I-DLE即場表演新歌《TOMBOY》。（CUBE ENT.提供）

這次是(G)I-DLE首次以5人體制進行的活動。（CUBE ENT.提供）

(G)I-DLE自出道起後的音樂成績一直優異，可是雨琦就說：「雖然音源成績亦很好，但通過這次活動，有了『想做好』和『做想做的事』的想法，希望能在粉絲記憶中再一次留下強烈的印象。」她亦表示最希望聽到「不愧是(G)I-DLE」和「(G)I-DLE回來了」等的讚賞。

雨琦希望通過這張專輯能聽到「不愧是(G)I-DLE」的反應！（CUBE ENT.提供）

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