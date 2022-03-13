整容醫生嚴選韓國直線鼻男偶像　車銀優、V@BTS等僅3人入選

整容在韓國是普遍的手術，不少人都會直接拿着藝人的照片進行改造，TWICE子瑜和Red Velvet Irene等都是人氣的整容範本。韓國男生中最近吹起「直線鼻」熱潮，但其罕見程度甚至只有三位男偶像上榜。



最近有整容醫生拍片介紹現時韓國流行的「直線鼻」，他點名BTS防彈少年團V、ASTRO車銀優和《PRODUCE X 101》第一名出身的WEi金曜漢，表示三人是最符合的範本。「直線鼻」不單要求鼻高，而且亦講究與額頭及嘴巴相連的線條及角度。醫生講到由額頭約眉心位於開始，連接至鼻頭的角度約115至120度就能被稱「直線鼻」，如鼻頭連接嘴巴的角度約95至105度，就算是完美的角度。

V、車銀優和金曜漢獲讚是「直線鼻」的完美例子。（YouTube截圖）

三人額頭連接至鼻頭的角度都維持在約115至120度。（YouTube截圖）

整容醫生大讚V及車銀優等三人不但鼻樑直又高，更維持了「直線鼻」的完美角度，因此從側面看上去能有雕像般的線條。雖然「直線鼻」的人氣很高，可是醫生也特別提到鼻型並非適合所有人，要視乎個人的骨骼和軟骨等作調整外。此外，由於「直線鼻」鼻頭連接嘴巴的角度會比一般男性的90至95度大，所以只推介追求花美男系外貌的人嘗試。

整容醫生選V做心目中的最標準美男例子。（YouTube截圖）

一齊睇圖欣賞三位如何示範「直線鼻」：

BTS防彈少年團V：

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ASTRO車銀優：

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WEi金曜漢：

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