涉案狗主逃逸｜鄧美欣被洛威拿犬突襲手重創恐殘廢：做咗2次手術

前《娛樂新聞台》女主持鄧美欣（Venus)日前帶愛犬「天霸」到狗公園散步時，突然被洛威拿犬攻擊引致右中手指嚴受傷，而傷人狗主見狀即時拖住惡犬極速逃離現場。事件曝光後，引起全城憤怒，有網民大鬧傷人惡犬狗主不負責任，見死不救，更發起全城緝兇，誓要將涉案人繩之於法。亦盼警方盡快拉人捉狗，避免再有受害者。

洛威拿犬。（資料圖片）

身心受創留院的Venus接受《香港01》訪問時講起事發經過心有餘悸：「嗰晚我拖住隻狗入狗公園散步，行到入口處，突然有隻黑色嘅洛威拿犬突然撲埋去我隻阻狗度咬住佢，於是我就伸手拉開嗰隻洛威拿，點知隻洛威拿就咬住我隻手係咁扭，嗰一刻我痛到大叫，而洛威拿嘅狗主就即刻走埋嚟扯開佢，隻狗就鬆開咗我隻手，當時隻手好痛而且不停咁流血，我問洛威拿狗主點算，對方只係望咗我兩眼就走咗，嗰一刻真我唔知點算好，因為我從來遇過咁嘅突發事情，幸好現場有其他放狗嘅好心人幫我報警叫白車，仲幫我止血，我啲衫褲鞋同地下都沾有血漬。」

做完第2次手術。

Venus傷口深可見骨。

Venus由救護車送往醫院急症室，經診斷後，醫生認為傷勢十分嚴重，不建議即刻施手術，需要再作進一步詳細檢查後再做手術：「醫生話我個傷口好深，怕我傷到神經線，所以要做個詳細嘅檢查。到我做完手術之後，藥力散咗之後，我係喊住問護士攞止痛藥。因為真係好痛。因為打麻醉藥嘅時候，佢哋係打落手指啲關節位入面，而我係急症室打咗兩支針，再到上房又打第三針，都係嗰度位置，所以好痛好辛苦。之後醫生話要再安排做第二次手術，原因係傷口筋膜發炎。到第二日我完成埋第二次手術，醫生話我條筋有披口，所以驚我會受到感染，而影響日後嘅活動能力，同時轉介我去做物理治療。而家個傷口仲係隱隱作痛，嗰件事令我仲係好驚好焦慮，醫生要我留院觀察多幾日，睇吓個傷勢進展成點。」

醫生表示傷勢嚴重，有機會影響日後的活動能力。