安志杰當年將求婚介子收埋喺內褲櫃 更擔心Jessica C拒絶

安志杰於2009年8月公開承認與謝婷婷的戀情,當時有不少人睇好這對圈中的「金童玉女」,也有不少人認為他們會一起步入教堂拉埋天窗,但可惜到2013年5月就分手收場,令大家都大跌眼鏡。怎料「劇情」峰迴路轉,安志杰於翌年就與名模,被傳媒封為「警鐘胸」的Jessica C.拍拖,一年多後更結婚生仔。日前(21/03)TVB節目《諸朋好友》中就大談選擇與Jessica C.拍拖,結婚的原因。



2014年11月Jessica C.大方承認與男星安志杰拍拖,2015年10月宣布獲男友求婚成功並懷孕3個月,長女Tessa在翌年3月23日出生,也算是雙喜臨門!(Instagram@jesscambensy)

安志杰表示,與謝婷婷分手後始終有「傷口」,不是一時三刻就能痊癒的。當時並不想太快開始另一段戀情,不過因為好兄弟伍允龍極力推薦,才與Jessica C.認識一下,說:「我對婚姻不是很大興趣,因為剛完一個,所以就沒有想要這樣子(結婚),可是他一直說她很好,去認識一下。可是Jessica那個時候在我眼裡,我只覺得她是一個很漂亮的女生,可能性格跟大部分模特兒一樣。」他表示,初認識Jessica C.覺得她和自己認識某部的模特兒都一樣,都比較自大,直到一次邀請她到家中作客後,就慢慢改觀。

講起Jessica C.安志杰就好Sweet。(《諸朋好友》截圖)

安志杰同Jessica C。指拖一年就拉埋天窗。(《諸朋好友》截圖)

他在節目中說,有一次邀請Jessica C.到家中,發現她對動物很友善,說:「我看到她對我的貓狗很好,幫狗梳頭,幫貓摸頭,那時候我在想她是不是裝的。」後來發展成情侶關係後,Jessica C.又帶他到芝加哥見家人,安志杰才確定Jessica C.不是假扮的,說:「差不多交往,只是dating(約會),她就帶去見家人,回到芝加哥她一些外甥見到她就喊Jessica姨姨,她也很親切的回應。你知道嗎?她就是一個很有母性的女生,然後身邊的狗都跟她很親,所以我知道這個人是真的。」

伍允龍介紹Jessica C.給安志杰認識。(《諸朋好友》截圖)

後來安志杰與Jessica C.正式交往後一年多,他就打算向求Jessica C.求婚。伍允龍更爆料安志杰在求婚之前曾向他詢問意見,說:「我記得有一次他叫我過去,然後拉開佢個內褲櫃,佢突然翻開啲內褲同襪,拿隻戒指出嚟。跟住佢話:『This is the most expensive thing I ever buy(這是我買過最貴的東西),what if she say no?(如果她拒絕我怎麼辦?)』我話佢拒絕你咪賣咗佢,我同你一齊去澳門囉。」說話一出引得主持崔建邦和麥美恩連番大笑,問:「點解去澳門,去澳門做咩?」安志杰笑着說:「你都唔知去澳門做咩?」

好笑。(《諸朋好友》截圖)

安志杰向Jessica C.求婚的過程都十分浪費,點擊下圖睇: