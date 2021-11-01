安志杰意外公開與Jessica C.家中格局　落地大窗望豪宅級靚海景

現年33歲的Jessica C.（JC）自從與老公安志杰（Andy）結婚後，主力照顧家庭，兩人育有一對仔女，大女Tessa已經5歲，而細仔Elvis亦有3歲大，一家四口溫馨幸福。雖然二人已結婚幾年，但一樣勁恩愛，不時影甜蜜寫真，羨煞旁人。日前，Andy在抖音拍片曬家庭樂，意外公開了全屋的格局，極有空間感的大廳，可見一家人生活富泰！



Andy一家在今年萬聖節cosplay《愛登士家庭》。（IG@jesscambensy）

Andy一打開門就見到兩個小朋友，他們跑上前擁着他，Andy亦一臉寵愛，抱起他們，家裏的一隻小狗和兩隻小貓在旁，最更攬攬太太JC，勁溫馨！他寫道︰「提前回家…給孩子們驚喜，發現我了。謝謝我的妻子！」不過網民就發現他們住的地方相當寬敞，全屋以淺色裝修為主，客廳放了一張「L形」的梳化後，亦有大量空間給小朋友跑來跑去。廳有落地大窗，外面是露台。而他們更為小朋友佈置了萬聖節的擺設，櫃上有家庭照之外，其中一道牆有大量小朋友的畫作，單看家裏已經好有愛！

Andy和JC好sweet。（IG@jesscambensy）

之前JC在IG貼過女兒的照片，背景相信是在家影。（IG@jesscambensy）

其實JC不時上載影片或照片分享家庭生活，從落地大窗看出去是一望無際的海景，看來生活相當寫意！有眼利的網民發現他們住的單位疑似是位於南區數碼港的貝沙灣。

點擊下圖逐格看他們的家︰

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