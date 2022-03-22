外傭KOL被林盛斌工人姐姐模仿受關注　拍片籲僱主多尊重善待外傭

Bob林盛斌昨日（21日）上載一條家中工人姐姐的模仿片段，扮成早前因拍片以流利廣東話力數僱主多宗罪，而爆紅的外傭KOL而受到焦點，更被不少網民留言指與Bob似足兩兄妹有明星相，更大讚演技好可以去拍劇！



Bob的外傭姐姐早前都有扮外傭KOL「Contrinx」鬧爆僱主。（IG@bob_lamshingbun）

被Bob工人姐姐模仿的該名外傭KOL「Contrinx」，一個月前開始在YouTube拍片，因向鏡頭大罵宣洩不滿怒數僱主多宗罪而爆紅：「你有錢大晒呀，你而家試吓請工人，請得到咩」、「你係老闆，乜都啱晒，你唔使請人啦自己做啦，好簡單，係咪呀」、「你畀錢幾多啫，4千幾呀嘛」、「冇話有錢大哂！你講乜就講乜，做乜就做乜」。目前她在YouTube已經有超過三千名粉絲，在Facebook更有多達三萬人追蹤，堪稱外傭界KOL！

近日一段工人姐姐公開抱怨僱主的短片在網絡上瘋傳。（YouTube：contrinx's fansclub）

雖然Contrinx在影片中一臉不屑地的瘋狂開罵，但事實上她拍片的本意並非想鬧爆自己的僱主，而是想透過影片為其他外傭發聲，希望僱主可以好好善待、體諒外傭：「（外傭）特登過嚟照顧你嘅家人，佢自己家庭都冇人照顧，個仔都冇媽咪照顧。你做老細，點對姐姐？」、「唔一定要駁嘴，唔一定要好叻講嘢嘅，只不過識得點樣做人」、「你喺度做成點呀，開唔開心，有啲咩唔開心可以直接同我講喎！」

她拍片的本意並非想鬧爆自己的僱主，而是想透過影片為其他外傭發聲，希望僱主可以好好善待、體諒外傭。（YouTube：contrinx's fansclub）

她續指自己做外傭已經超過20年，自己對上一個僱主是新加坡人，對方更對她如同家人一樣，經常都會關心她，亦會教她如何工作和待人處事，直到她來到香港工作，前僱主更曾經飛來香港探望自己。她坦言，只要僱主和外傭可以互相尊重，每日相處就會開心得多：「心情如果唔好嘅話，我哋都唔想做。」、「檢討吓自己個良心，有冇對姐姐有良心？如果你對姐姐有良心，你唔使咁擔心。」

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