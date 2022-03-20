簡慕華感激遇見《940920》「改寫命運」：好喜歡好喜歡這劇本！

由劉俊謙、蔡思韵及吳海昕主演的ViuTV劇集《940920》於上周五（18日）播出大結局，在劇中飾演男主角余家聰（劉俊謙 飾）媽媽「余淑華」的簡慕華最後因林楚凝（蔡思韵 飾）的犧牲而改寫於1994年9月20日墮樓身亡的命運。簡慕華於結局後在Instagram發表對《940920》的喜愛和不捨：「好喜歡，好喜歡這劇本！」



簡慕華表示非常喜歡《940920》的劇本。（《940920》影片截圖）

簡慕華在IG發文，憶述兩年前《二月廿九》（《940920》的前作）播映的時候自己還在加拿大，很開心自己可以參與到《940920》的演出：「還記得當天，我還在加拿大逃避疫情時，巧合地欣賞到 《二月廿九》，我俾（被）佢夢幻既（嘅）片頭同柔和既（嘅）音樂吸引左（咗）我㩒入去睇，一睇就睇左兩日，再用左（咗）幾日去消化那沒想到既（嘅）結局。」

簡慕華飾演的家聰媽媽「余淑華」最後在結局中生存。（Instagram：@kmw_r）

沒想到看完《二月廿九》後，簡慕華就收到劇組的聯絡，並因此遇上《940920》：「想不到，有天我收到一個陌生既訊號，說有個來自未來的人，可以回到過去改寫我命運，命運原來就讓我結上。好喜歡、好喜歡這劇本，《二月廿九》&《940920》一看再看，你會將所有所有連繫上，好喜歡、好喜歡劇中所有演員，亦要感謝所有幕後。再下來就是期待，期待有緣再聚…」導演羅嘉駿亦留言感謝簡慕華為觀眾帶來的余淑華：「好多謝你的用心演出！」