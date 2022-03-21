姚子羚眼細改圖遭用作宣傳引公關災難　眼科診所發聲明道歉兼刪圖

姚子羚（Elaine）近年女人味滿瀉，無論外貌還是身材都保持得相當之好，雖然已經年過40依然是TVB的當家花旦，地位未受到動搖。但其實在她早年初出道的時候，曾經被網民將《與敵同行》中她說着「表哥」的一幕改圖兼惡搞，將她的眼睛弄得如豆豉一樣細，不過子羚未有因此而生氣，更欣然接受「表哥」這個花名。



姚子羚早前被眼科診所利用改圖抽水。（IG/@elaine_yiu）

近日，卻有一間眼科診所利用姚子羚的改圖在Facebook抽水宣傳引發公關災難，在相關帖文中寫住「眼夠大先可以做矯視？」，雖然附上的是一張已打格的改圖，但仍然能夠清楚看到相中人是誰，再加上一堆「畫公仔畫出腸」的caption：「擘大眼吖 表哥！」、「姚表哥咁樣」、「如有類同」、「實屬巧合」，引起網民熱烈討論，認為做法對姚子羚毫不尊重。

有一間眼科診所利用姚子羚的改圖在Facebook抽水宣傳。（Facebook：希瑪眼科）

姚子羚這一張劇照曾被網民惡搞製作出各式各樣的「表哥」改圖。（網上圖片）

事實上，這間眼科診所曾經與多名TVB藝人合作，包括吳業坤、周志康、陳瀅、胡鴻鈞、游嘉欣、伍富橋、曾淑雅、伍樂怡及麥秋成等等，如今卻公然將姚子羚的黑圖用作宣傳伎倆取笑她更令網民狠批做法不可接受。

該眼科診所於昨日（20日）在Facebook上載道歉聲明，表示已經親自向姚子羚道歉，並取得她的原諒。（Facebook：希瑪眼科）

公關災難爆發後，該眼科診所隨即於昨日（20日）在Facebook上載道歉聲明，表示已經親自向姚子羚道歉，並取得她的原諒：「就較早前帖文中不恰當使用姚子羚小姐的相片和措詞，對姚小姐所造成的不便，以及對公眾造成影響，深表歉意。我們已與姚子羚小姐本人聯絡及表達最深切的歉意，姚小姐亦已接受了我們的道歉。」現時該帖文已被刪除。

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